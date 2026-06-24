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Terzigno, nasce la giunta Carillo: nominati i primi tre assessori

Terzigno, nasce la giunta Carillo: nominati i primi tre assessori

Entrano nell'esecutivo Rosaria Giovine, Pierluigi Aliperta e Salvatore Celentano

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Come preannunciato nel corso della cerimonia di proclamazione dei consiglieri comunali eletti al Comune di Terzigno, il sindaco Salvatore Carillo ha firmato il decreto di nomina dei primi componenti della nuova giunta comunale. Entrano a far parte dell'esecutivo cittadino Rosaria Giovine, Pierluigi Aliperta e Salvatore Celentano.

Si tratta di una prima accelerazione impressa dal primo cittadino per consentire all'amministrazione di avviare fin da subito l'attività di governo e affrontare le prime questioni amministrative che richiedono attenzione immediata. Nelle prossime ore si procederà infatti alla nomina degli ultimi due assessori necessari a completare la squadra di governo cittadino.

Contestualmente saranno rese note anche le deleghe attribuite ai singoli componenti della Giunta, definendo così l'assetto organizzativo che accompagnerà il mandato amministrativo.

«Con queste prime nomine iniziamo a dare forma alla squadra che avrà il compito di affiancarmi nell'amministrazione della città», dichiara il sindaco Salvatore Carillo. «Vogliamo essere operativi fin da subito e non perdere tempo prezioso. Ci attendono tante sfide e c'è molto lavoro da fare. Per questo abbiamo deciso di accelerare i tempi, iniziando immediatamente a costruire l'assetto amministrativo che guiderà Terzigno nei prossimi anni».
Il sindaco sottolinea inoltre che la definizione della Giunta è il risultato di un percorso di confronto avviato nelle settimane successive alle elezioni.
«Stiamo lavorando per costruire una squadra competente, motivata e capace di affrontare con serietà le questioni che riguardano la città. A tutti gli assessori nominati rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. Nelle prossime ore completeremo il quadro con le ulteriori nomine e con l'assegnazione delle deleghe».

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