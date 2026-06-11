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Ercolano, trovati sette ordigni artigianali in casa: arrestato un 53enne

Ercolano, trovati sette ordigni artigianali in casa: arrestato un 53enne

I carabinieri hanno sequestrato sette ordigni artigianali nell’abitazione di un uomo di 53 anni agli arresti domiciliari. L’uomo è indagato per detenzione illegale di esplosivi

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Sette ordigni artigianali sono stati sequestrati dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano all’interno dell’abitazione di un uomo di 53 anni, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Il materiale esplosivo era detenuto senza alcuna misura di sicurezza.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti preliminari, gli ordigni avevano un peso di circa 50 grammi ciascuno e avrebbero potuto provocare gravi danni strutturali e lesioni alle persone in caso di esplosione.

Il materiale è stato immediatamente messo sotto sequestro per le successive verifiche tecniche.

L’uomo è indagato per detenzione illegale di esplosivi. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Gli inquirenti stanno inoltre svolgendo approfondimenti per chiarire la provenienza degli ordigni e le eventuali finalità della loro detenzione.

 

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