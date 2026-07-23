Ercolano, Scognamiglio e Cozzolino chiedono audizione al Pd e al Pool della Legalità

A cura della Redazione

I consiglieri comunali eletti nel Partito Democratico a Ercolano, Nancy Scognamiglio e Marco Cozzolino hanno formalmente richiesto nei giorni scorsi un'audizione ai vertici del Partito Democratico e al Pool della Legalità istituito dalla sindaca di Ercolano, Antonietta Garzia.

La richiesta arriva a seguito della pubblicazione di un video che ritrae i due insieme ad un pregiudicato durante una festa per la loro elezione, e che ha portato al commissariamento del circolo locale Pd.

"Lo abbiamo fatto con uno spirito di piena collaborazione istituzionale e nella convinzione che il confronto diretto sia il modo migliore per rappresentare la realtà dei fatti, evitando che ricostruzioni o informazioni prive di riscontro possano incidere sulla corretta percezione del nostro operato", si legge in una nota congiunta.

I due sottolineano di non voler attendere eventuali contestazioni per scegliere la via della trasparenza. "Non attendiamo contestazioni per scegliere la trasparenza: la pratichiamo spontaneamente, perché crediamo che chi ricopre un ruolo pubblico abbia il dovere di rendere conto del proprio operato ai cittadini e alle istituzioni", affermano Scognamiglio e Cozzolino.

Nella nota si esprime fiducia sui tempi dell'incontro: "Confidiamo che l'audizione possa svolgersi quanto prima". I due annunciano inoltre che continueranno ad aggiornare la comunità su ogni sviluppo, "con la serenità di chi ha sempre agito nel rispetto della legalità, delle istituzioni e dell'interesse della città".