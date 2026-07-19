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Scafati, Villa Nunziante celebra la canzone napoletana con Espedito De Marino

Scafati, Villa Nunziante celebra la canzone napoletana con Espedito De Marino

Concerto gratuito dedicato alla tradizione musicale partenopea: il recital si aprirà con un omaggio a Peppino Di Capri e ricorderà la storica Scuola della Canzone Napoletana Roberto Murolo.

 

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Da una idea della giovane imprenditrice Rossella Cavallaro (manager di Villa Nunziante) a 27 anni dalla fondazione della "Scuola della Canzone Napoletana Roberto Murolo" inaugurata il 7 novembre 1999 dallo stesso Murolo, De Marino, Aurelio Fierro, Nunzio Gallo, la suggestiva Ottocentesca Villa Nunziante rivive la musica identitaria targata Napoli con un concerto del Maestro Espedito De Marino (dal 1987 al 2003 accanto a Murolo) accompagnato dall'Europe trio Concert.

L'ingresso è gratuito con prenotazione al numero 378/4019145. Prevista la presenza di molte autorità politiche, religiose, militari.

Il recital si apre con un sentito omaggio al grande Peppino Di Capri (nella foto con De Marino).

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