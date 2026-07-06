A cura della Redazione
Terzigno, varata la nuova giunta del sindaco Carillo: assegnate le deleghe
Gli assessori: Rosaria Giovine, Vincenzo Aquino, Pierluigi Aliperta, Salvatore Celentano e Angela Oreste
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