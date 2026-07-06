Terzigno, varata la nuova giunta del sindaco Carillo: assegnate le deleghe

Il sindaco di Terzigno Salvatore Carillo ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta comunale, nominando gli assessori e assegnando le rispettive deleghe. Si completa così la squadra di governo che affiancherà il primo cittadino nell'attività amministrativa dei prossimi cinque anni.

Il ruolo di vicesindaco è stato affidato a Rosaria Giovine, che seguirà la Pubblica Istruzione, le Politiche Sanitarie, la Polizia Municipale, la Viabilità, l'Illuminazione Pubblica e il Trasporto Scolastico.

Vincenzo Aquino avrà competenza su Affari Generali, Personale, Controllo di Gestione, Cultura, Bilancio e Tributi, Sicurezza Urbana, rapporti con l'Ambito Sociale Welfare Vesuviano, la Città Metropolitana di Napoli e la Regione Campania, oltre all'attuazione del programma amministrativo e delle linee programmatiche di mandato.

A Pierluigi Aliperta sono state assegnate le deleghe ai Beni Archeologici, ai rapporti con il Parco Nazionale del Vesuvio, il Governo e l'Unione Europea, alle Politiche Agricole, al Turismo, al Patrimonio Storico e all'Edilizia Rurale.

Salvatore Celentano si occuperà di Lavori Pubblici, manutenzione degli immobili comunali e della rete stradale, Sport e Spettacolo, Randagismo, Politiche Ambientali e Risparmio Energetico.

Ad Angela Oreste, infine, sono state affidate le deleghe alle Politiche Sociali, Pari Opportunità, Protezione Civile, Cimitero, Arredo Urbano e Verde Pubblico.

«Sono particolarmente orgoglioso della composizione della mia squadra – ha dichiarato il sindaco Salvatore Carillo –. Ho scelto uomini e donne di comprovata esperienza e professionalità che condividono la stessa voglia di lavorare per Terzigno. I cittadini si aspettano risposte concrete e una presenza costante sul territorio. Da oggi entriamo pienamente nel vivo dell'azione amministrativa con l'obiettivo di mantenere gli impegni assunti e affrontare con determinazione le sfide che attendono la città».