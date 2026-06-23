Binario Rosa 2026, Maria Bolignano inaugura la rassegna teatrale di Pietrarsa

È iniziata domenica 21 giugno la quarta edizione di Binario Rosa, la rassegna teatrale ospitata all’Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, con Maria Bolignano protagonista di “Femminile singolare”.

La manifestazione propone sei appuntamenti tra teatro, musica e narrazione, tutti dedicati all’universo femminile e ambientati in uno dei luoghi più suggestivi del Golfo di Napoli.

Maria Bolignano è il volto che ha aperto l’edizione 2026 di Binario Rosa e la sua presenza ha dato subito il tono alla rassegna: ironia, ritmo scenico e uno sguardo attento sull’universo femminile. La sua partecipazione è centrale perché non si tratta solo di un’apertura simbolica, ma di una scelta artistica coerente con l’identità del festival. Binario Rosa nasce infatti come rassegna dedicata al teatro al femminile, e affidare la prima serata a una figura nota per la sua comicità e per la sua capacità di raccontare il mondo delle donne con leggerezza e intelligenza rafforza subito il messaggio dell’evento.

Maria Bolignano è un’artista napoletana molto attiva tra teatro, scrittura e comicità, con una carriera costruita su personaggi vivaci e su una cifra espressiva che unisce ironia e osservazione sociale, un’autrice capace di dare voce a tematiche femminili e quotidiane senza appesantire il racconto, ma anzi rendendolo immediato e coinvolgente.

Nel contesto di Binario Rosa, “Femminile singolare” funziona come una dichiarazione d’intenti: non una semplice esibizione d’apertura, ma un invito a leggere la rassegna attraverso uno sguardo brillante e contemporaneo. Il pubblico ha trovato in questa serata iniziale una sintesi efficace dell’anima del festival, che alterna spettacolo e riflessione in un ambiente scenico molto riconoscibile come quello di Pietrarsa.

La programmazione proseguirà fino a fine settembre, con nomi e linguaggi diversi ma accomunati dall’idea di raccontare le donne attraverso il teatro e la musica. Gli spettacoli si svolgeranno sempre in serata, con appuntamenti fissati tra giugno, luglio, agosto e settembre.