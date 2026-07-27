Festival del Teatro Amatoriale di Poggiomarino, 39 candidature da tutta Italia

A cura della Redazione

Si è ufficialmente chiuso il bando di partecipazione alla III Edizione del «Festival del Teatro Amatoriale di Poggiomarino-Premio "Angelo Melfa"», registrando un risultato che conferma la costante crescita della manifestazione. Sono infatti ben 39 le candidature pervenute da tutta Italia da parte di compagnie teatrali amatoriali. Un dato che testimonia il crescente interesse nei confronti del Festival, giunto quest'anno alla sua terza edizione.

Lombardia, Liguria, Lazio, Sicilia e, ovviamente, Campania, le regioni rappresentate con lavori che si distinguono per qualità artistica, originalità e cura della messa in scena. Molte delle compagnie partecipanti vantano una lunga esperienza e rappresentano alcune delle realtà più autorevoli del panorama del teatro amatoriale italiano. Per la giuria il lavoro di selezione si preannuncia particolarmente impegnativo: individuare gli spettacoli finalisti tra produzioni di così alto livello non sarà semplice, ma proprio l'elevata qualità delle candidature lascia presagire un'edizione di grande prestigio.

Questa terza edizione segna anche un importante momento di crescita per la manifestazione. Nato nel 2024 come kermesse a carattere regionale, il Festival del Teatro Amatoriale di Poggiomarino si è rapidamente affermato grazie alla qualità delle compagnie coinvolte, all'ottima risposta del pubblico e al lavoro organizzativo dell'Associazione di Promozione Sociale “Le Faville”. Dopo le prime due edizioni dedicate alle compagnie campane, il Festival assume oggi, per la prima volta, una dimensione nazionale.

La manifestazione è dedicata ad Angelo Melfa, figura storica della cultura e del teatro poggiomarinese. Attore, regista e instancabile promotore dell'arte teatrale, Melfa ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per la comunità locale, contribuendo alla formazione di numerose generazioni di appassionati e lasciando un'eredità culturale ancora oggi profondamente viva. Anche quest'anno la famiglia Melfa sarà presente alla manifestazione e Rossella Melfa, figlia del compianto Angelo, accompagnerà il Festival nel ruolo di madrina.

Per il terzo anno consecutivo la direzione artistica è affidata a Emilio Bisbiglio, mentre l'intera organizzazione è curata dalla stessa Associazione Le Faville, il cui lavoro coinvolge numerosi volontari impegnati, per mesi, nella progettazione e nella realizzazione di un evento che negli anni ha saputo conquistare credibilità e attenzione ben oltre i confini regionali.

Tra gli elementi che hanno contribuito al successo del Festival vi sono le originali "Intro" che precedono ogni spettacolo. Non semplici presentazioni, ma vere e proprie performance artistiche, diverse ogni sera, che coinvolgono musica, recitazione, danza e momenti di intrattenimento pensati per sorprendere il pubblico. Una formula che è diventata il marchio distintivo della manifestazione e che gli organizzatori definiscono "lo spettacolo nello spettacolo", capace di trasformare ogni appuntamento in un'esperienza ancora più coinvolgente.

«Le 39 candidature ricevute rappresentano un risultato che ci riempie di orgoglio e confermano la crescita costante del nostro Festival. Dopo due edizioni regionali, quest'anno compiamo un passo importante diventando una manifestazione nazionale, capace di attirare compagnie di grande esperienza provenienti da tutta Italia. La nostra ambizione – sottolinea il direttore artistico Emilio Bisbiglio - è far diventare Poggiomarino un punto di riferimento per il teatro amatoriale italiano, offrendo alle compagnie non solo un'importante occasione di confronto artistico, ma anche una significativa visibilità grazie al lavoro di comunicazione e ai nostri canali social, che rappresentano uno dei punti di forza dell'organizzazione. Al pubblico promettiamo uno spettacolo ancor più coinvolgente rispetto agli altri anni, ricco di emozioni, di sorprese e soprattutto di tante risate».

La III Edizione del Festival del Teatro Amatoriale di Poggiomarino si preannuncia, dunque, come uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio. La partecipazione di compagnie provenienti da diverse regioni italiane proporrà al pubblico spettacoli di elevato spessore artistico e rappresenterà un'importante occasione di confronto per il movimento del teatro amatoriale, rafforzando il ruolo di Poggiomarino come luogo di incontro, cultura e valorizzazione del teatro.