Ercolano, PER critica la nuova Giunta Garzia: «Nessuna svolta sulla legalità, non bastano incarichi simbolici»

A cura della Redazione

Il movimento PER – Le Persone e la Comunità prende le distanze dalla composizione della nuova Giunta comunale di Ercolano guidata dalla sindaca Anna Garzia (nella foto). In una nota diffusa dal circolo cittadino, il gruppo politico annuncia di aver rinunciato a un'eventuale delega consiliare, ritenendo che le questioni sollevate nelle scorse settimane non abbiano trovato adeguata risposta nella formazione del nuovo esecutivo.

Secondo PER, nei giorni precedenti alla nomina della Giunta era stato lanciato un appello affinché venisse costituito un governo cittadino «di alto profilo», in grado di restituire fiducia ai cittadini dopo le recenti vicende che hanno interessato il Comune di Ercolano. Un auspicio che, secondo il movimento, non si sarebbe concretizzato.

Per questo motivo il gruppo ha deciso di non accettare incarichi, sostenendo che le priorità riguardino temi ben più rilevanti della distribuzione delle deleghe tra le forze della maggioranza.

Nel mirino anche la scelta dell'amministrazione di istituire un pool esterno per la legalità, annunciato come organismo consultivo a supporto del Comune. Pur esprimendo rispetto nei confronti delle personalità chiamate a farne parte, PER giudica l'iniziativa insufficiente ad affrontare le questioni legate alla legalità e alla trasparenza amministrativa.

Secondo il movimento, un organismo dal carattere onorario e privo di poteri operativi non rappresenta una risposta efficace alle esigenze di controllo e garanzia sollevate nei confronti dell'azione amministrativa. Per il circolo cittadino, tali obiettivi avrebbero richiesto una Giunta composta da figure dotate di competenze specifiche e di un profilo tecnico-amministrativo particolarmente qualificato.

Nonostante le critiche, PER conferma la volontà di proseguire il proprio impegno nelle istituzioni attraverso il consigliere comunale Domenico De Vito, assicurando che valuterà ogni provvedimento esclusivamente nel merito e vigilerà sull'attuazione del programma amministrativo presentato agli elettori.

Nel documento il movimento ribadisce infine la propria linea politica, sottolineando che l'obiettivo resta quello di promuovere coerenza, trasparenza e buona amministrazione. Da qui l'invito a costruire, insieme ai cittadini, un percorso politico fondato sulla partecipazione e sulla credibilità delle istituzioni, con l'intenzione di «organizzare la speranza» attraverso un rinnovato impegno civico.