San Giorgio a Cremano, guasto alla rete idrica: manca l'acqua in numerose strade della città

A cura della Redazione

Disagi per i residenti di San Giorgio a Cremano a causa di un guasto alla rete idrica. GORI ha comunicato che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti della pressione in diverse zone del territorio comunale.

I tecnici della società sono già al lavoro per individuare e riparare il guasto, con l'obiettivo di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Le criticità interessano numerose strade della città, tra cui Corso Umberto I, Largo Arso, Piazza Massimo Troisi, Piazza Municipio, Piazza Trento e Trieste, oltre a via Gramsci, via Botteghelle, via Bruno Buozzi, via Carceri Vecchie, via Filippo Turati, via Marconi, via Mazzini, via San Martino, via Sant'Anna, viale Ferrovia e tutte le relative traverse.

Secondo quanto comunicato da GORI, la normale erogazione dell'acqua sarà ripristinata gradualmente a partire dalle ore 20 di giovedì 9 luglio 2026.

La società invita inoltre gli utenti a prestare attenzione alla fase di riattivazione del servizio. Alla riapertura della rete potrebbero infatti verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell'acqua, dovuti al riempimento delle condotte. Si tratta di un inconveniente di breve durata: in questi casi è consigliabile lasciare scorrere l'acqua dai rubinetti per alcuni minuti fino al ritorno della normale limpidezza.