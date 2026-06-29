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Ercolano, sorpreso a rubare in una proprietà privata: arrestato 51enne

Ercolano, sorpreso a rubare in una proprietà privata: arrestato 51enne

Durante un controllo del territorio in piazza Pugliano, i militari hanno notato un uomo all'interno di un'area privata. Alla vista della pattuglia ha cercato di allontanarsi in auto, ma è stato bloccato e arrestato

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato un 51enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto.

L'episodio è avvenuto in piazza Pugliano, durante un servizio di controllo del territorio. I militari dell'Arma, impegnati in un pattugliamento delle strade cittadine, hanno notato il 51enne all'interno di una proprietà privata, insospettendosi per la sua presenza.

Quando i carabinieri si sono avvicinati per un controllo, l’uomo si è messo alla guida di una Fiat Panda, tentando di allontanarsi rapidamente dal luogo. Il tentativo di fuga è però durato pochi istanti: i militari sono riusciti a bloccarlo e a fermarlo. Dopo gli accertamenti di rito, il 51enne è stato arrestato con l'accusa di furto.

Al termine delle formalità di rito, il 51enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria ed è attualmente in attesa di giudizio.

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