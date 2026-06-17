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Marigliano, laboratori gratuiti per bambini contro l'uso degli smartphone

Marigliano, laboratori gratuiti per bambini contro l'uso degli smartphone

Tre appuntamenti tra arte, natura e creatività alla Parrocchia del Sacro Cuore di Pontecitra. Il progetto è promosso da Studio Longano Baby e sostiene le opere sociali del territorio.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Prende forma il progetto “Obiettivo Crescita”, iniziativa educativa e solidale promossa dallo Studio Longano Baby in collaborazione con la Parrocchia del Sacro Cuore di Pontecitra, guidata da don Ciro Toscano.

Si tratta di un ciclo di tre laboratori estivi gratuiti dedicati ai bambini, pensati per offrire un’alternativa all’uso di smartphone e dispositivi digitali, puntando su creatività, manualità e contatto con la natura.

L’obiettivo è quello di stimolare fantasia ed espressione personale attraverso attività semplici ma formative, in un contesto educativo che unisce gioco, crescita e solidarietà.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 21 giugno, dalle 10 alle 12, con il “Painting Day”, una mattinata dedicata alla pittura libera presso lo Studio Longano Baby di Brusciano, dove i bambini potranno esprimersi senza regole o vincoli.

Il secondo incontro, in programma il 28 giugno, sarà dedicato alla lavorazione della ceramica. I partecipanti potranno modellare l’argilla e sperimentare la creatività manuale, dando valore al processo creativo più che al risultato finale.

Il ciclo si concluderà il 12 luglio con il “Giardinaggio Day”, un laboratorio incentrato sulla natura e sulla cura delle piante. I bambini saranno coinvolti nella semina e nella cura dei germogli, imparando il valore della crescita e della pazienza attraverso il contatto diretto con la terra.

Durante ogni appuntamento sarà offerta una merenda ai partecipanti e verrà realizzata una galleria fotografica online per condividere i momenti più significativi delle attività.

La partecipazione è gratuita, ma sarà possibile lasciare un’offerta libera: il ricavato sarà interamente destinato alle opere sociali della Parrocchia del Sacro Cuore di Pontecitra.

Per informazioni e prenotazioni obbligatorie è attivo il numero 393 606 0484.

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