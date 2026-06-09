Pollena Trocchia ricorda Sara e Lyuba: messa e fiaccolata nel luogo del duplice omicidio

A cura della Redazione

Pollena Trocchia si prepara a vivere una serata di raccoglimento e memoria per ricordare Sara Tkacz e Lyuba Hlyva, le due donne tragicamente uccise lo scorso 17 maggio in un duplice omicidio che ha profondamente scosso l'intera comunità vesuviana.

L'appuntamento è fissato per mercoledì 10 giugno, quando cittadini, istituzioni e parrocchie del territorio si ritroveranno per rendere omaggio alle due vittime. Il programma prevede una messa in suffragio che si terrà alle ore 19.30 presso il parco Don Michele Mauro Sannino, in località Parco Europa.

Al termine della celebrazione religiosa partirà una breve e composta fiaccolata che raggiungerà il palazzo incompiuto dove si è consumata la tragedia, a pochi passi dal luogo della funzione. Un percorso simbolico per mantenere viva la memoria di Sara e Lyuba e manifestare la vicinanza della città alle loro famiglie.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le parrocchie del territorio, con l'obiettivo di offrire un momento di riflessione collettiva dopo il clamore mediatico che ha accompagnato i fatti nelle settimane successive al delitto.

«Come Amministrazione comunale abbiamo ritenuto doveroso promuovere un momento di memoria per Sara e Lyuba, che hanno perso la vita qui a Pollena Trocchia per una mano criminale e sciagurata» hanno dichiarato il sindaco Carlo Esposito e l'assessore alle Politiche sociali Carmen Filosa.

«Esaurito il clamore mediatico dei primi giorni – hanno aggiunto – resta nella comunità locale e in tutti coloro che le conoscevano il dolore per due vite innocenti a cui è stato strappato il futuro per futili motivi. Questa manifestazione vuole essere un invito a non dimenticare, affinché mai più qualcosa di simile accada».

La serata rappresenterà un momento di unione e raccoglimento per tutta la cittadinanza, chiamata a stringersi nel ricordo delle due donne e a testimoniare il rifiuto di ogni forma di violenza.