Pollena Trocchia celebra San Giacomo: fede, processione e il concerto di Gianni Fiorellino

A cura della Redazione

Prenderà il via nel pomeriggio di giovedì il programma di festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo Maggiore, santo patrono di Pollena Trocchia.

Come sempre è previsto spazio sia per appuntamenti religiosi che civili. Sul primo fronte, si comincia alle 19 del 23 luglio con la celebrazione eucaristica presso la chiesa di San Giacomo Apostolo presieduta da don Michele Madonna. Il giorno seguente, stesso appuntamento, con celebrante don Riccardo Sansone. Sabato, festa onomastica di San Giacomo Apostolo Maggiore, sante messe alle ore 8, 11 e 19, con quest’ultima presieduta da don Gennaro Busiello. Domenica 26 luglio sante messe sempre alle 8, alle 11 e alle 19. Dopo quest’ultima, che sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli, la processione con l’immagine di San Giacomo per le vie del territorio.

Il programma civile prevede invece alle ore 19.45 di venerdì l’arrivo della banda musicale “Città di Marigliano” con, a seguire, la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre in Piazza Donizetti. Sabato 25 luglio, invece, alle ore 7.30 in programma gli spari di mortaretti e alle 21.30 il concerto di Gianni Fiorellino in Piazza Amodio. «Ringraziamo l’Amministrazione comunale, i militari, la polizia municipale, le associazioni del territorio, gli imprenditori, i commercianti e tutti i cittadini che in qualsiasi modo e forma hanno permesso anche quest’anno la realizzazione dei festeggiamenti in onore del santo patrono» hanno detto il parroco don Giuseppe Cozzolino e il Comitato festeggiamenti.

«I festeggiamenti in onore di San Giacomo costituiscono uno dei momenti nei quali è più vivo il senso di comunità. Per questo motivo, come Amministrazione comunale siamo da sempre accanto al Comitato che con impegno, amore e devozione, insieme anche a tanti cittadini volontari, porta avanti questa tradizione di fede, conserva nel tempo la festa e la tiene viva» ha detto Francesco Pinto, vicesindaco del comune di Pollena Trocchia delegato tra l’altro agli eventi.

«Anche quest’anno ci apprestiamo a vivere la festa di San Giacomo, momento sempre molto atteso dall’intera comunità cittadina, perché col suo intenso programma religioso e civile mette insieme fede e spensieratezza, spettacolo e omaggio al Santo, rafforzando il legame tra i cittadini di Pollena Trocchia e tra questi ultimi e San Giacomo», ha concluso Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano nonché presidente del Comitato, che ha voluto dedicare un pensiero speciale al compiante Pasquale Busiello, vicepresidente e storico animatore del Comitato, scomparso lo scorso marzo: sarà la prima festa senza di lui e pertanto a lui dedicata.