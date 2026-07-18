Ercolano, la sindaca Garzia presenta la nuova Giunta e un pool anticamorra

A cura della Redazione

Con la nomina della nuova Giunta entra nel vivo l'amministrazione guidata dalla sindaca Anna Garzia a Ercolano. Otto assessori, due consiglieri delegati e, soprattutto, l'istituzione di un pool consultivo per il contrasto alla criminalità organizzata, rappresentano le prime scelte del nuovo esecutivo comunale.

È proprio quest'ultimo il provvedimento che imprime il segnale politico più forte del nuovo mandato. L'organismo avrà il compito di affiancare il Comune nella definizione e nell'attuazione delle politiche di contrasto alle infiltrazioni criminali, promuovendo la trasparenza amministrativa e dedicando particolare attenzione al fenomeno della devianza minorile.

A farne parte saranno quattro personalità di primo piano: Antonio Borrelli, già questore e oggi componente della segreteria regionale del Partito Democratico; Nino Daniele, ex sindaco di Ercolano e tra i promotori del modello antiracket che ha reso la città un simbolo della lotta al pizzo; Sandro Ruotolo, giornalista d'inchiesta ed europarlamentare; e Paolo Siani, pediatra ed ex deputato, da sempre impegnato sui temi della legalità e della tutela dei minori.

Sul fronte della squadra di governo, il ruolo di vicesindaca è stato affidato a Maria Grazia Prillo (Casa Riformista), che seguirà anche le deleghe alle Pari Opportunità e alle Politiche giovanili.

La delega al Bilancio va a Valentino Antonetti, dirigente del Dipartimento Affari Territoriali del Ministero dell'Interno e già commissario prefettizio in diversi Comuni.

Pasquale Vitiello (Pd), dipendente Anm ed ex consigliere comunale, si occuperà di Viabilità e Mare, mentre Luisa Liguoro (Casa Riformista), avvocato ed ex presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, guiderà i settori Turismo e Cultura.

All'Istruzione è stata nominata Loredana Gargiulo (Movimento 5 Stelle), avvocato e coordinatrice territoriale del partito. Aniello Terracciano (Avanti), assistente sociale, avrà invece le deleghe al Welfare e alle Politiche sociali, mentre Nunzio Spina (Progetto Civico Ercolano) sarà assessore alla Sicurezza.

La sindaca ha inoltre assegnato specifiche deleghe a due consiglieri comunali: Aniello Iacomino seguirà lo Sport, mentre Raffaele Petruolo si occuperà del Decoro delle periferie.

Con la definizione della squadra di governo, l'amministrazione Garzia apre ufficialmente una nuova fase per Ercolano, ponendo al centro della propria azione il rafforzamento della legalità, la trasparenza amministrativa e il rilancio dei principali servizi cittadini.