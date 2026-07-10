Terzigno, si insedia il nuovo Consiglio comunale: Carillo giura e lancia la sfida del cambiamento

A cura della Redazione

Si è svolto questo pomeriggio il primo Consiglio comunale della nuova amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Carillo, che ha prestato il giuramento previsto dalla legge, dando ufficialmente inizio alla nuova consiliatura.

Nel corso della seduta il Consiglio ha proceduto alla surroga dei consiglieri Vincenzo Aquino e Rosaria Giovine, nominati assessori, con l'ingresso in Aula di Pasquale Di Martino e Angela Avino. Successivamente Stefano Pagano è stato eletto presidente del Consiglio comunale e Concetta Ambrosio vicepresidente. Entrambi sono stati eletti all'unanimità.

Nel suo intervento, il sindaco Salvatore Carillo ha affidato il proprio messaggio alla responsabilità che accompagna il nuovo incarico. «Ho pronunciato la formula del giuramento con una profonda emozione e con un senso di responsabilità che, nella mia vita, provo solo nei confronti della mia famiglia, di mia moglie e dei miei figli. Da oggi quella stessa responsabilità la sento anche verso ogni cittadino di Terzigno».

Il primo cittadino ha poi indicato la direzione del mandato amministrativo. «Da oggi c'è una sola parola che dovrà accompagnare ogni nostra scelta: Terzigno. Voglio essere un sindaco fuori dal comune. Più tra la gente che dietro una scrivania: in strada, nei quartieri, nelle scuole, tra i cittadini.»

Carillo ha quindi rivolto un messaggio a tutto il Consiglio comunale, richiamando il valore della collaborazione istituzionale. «Auguro buon lavoro a tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di minoranza, e agli assessori. Le idee possono essere diverse, ma sono certo che, con spirito di collaborazione e rispetto reciproco, sapremo mettere sempre al primo posto il bene di Terzigno».

Nel corso della seduta sono stati inoltre presentati ufficialmente i componenti della Giunta comunale, completando così l'insediamento degli organi istituzionali del Comune.