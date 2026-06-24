Terzigno, cerimonia di proclamazione dei consiglieri comunali eletti

A cura della Redazione

Si è svolta questa mattina, nell'aula consiliare del Comune di Terzigno, la cerimonia di proclamazione dei consiglieri comunali eletti, ultimo adempimento previsto dall'iter elettorale successivo alle recenti elezioni amministrative.

La proclamazione è avvenuta alla presenza del dottor Vittorio Todisco, presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale, del segretario comunale, dei consiglieri eletti e di numerosi cittadini.

Nel corso della cerimonia il sindaco Salvatore Carillo ha sottolineato il valore istituzionale della proclamazione, che conclude formalmente il percorso elettorale e apre la nuova fase amministrativa della città.

«Quella di oggi è una cerimonia importante perché completa il percorso iniziato con il voto dei cittadini e segna l'ingresso ufficiale dei consiglieri comunali eletti nel civico consesso che rappresenta l'intera comunità di Terzigno», ha dichiarato il primo cittadino. Carillo ha quindi rivolto un augurio di buon lavoro a tutti gli eletti, evidenziando il ruolo e le responsabilità che attendono il nuovo consiglio comunale.

«Essere consigliere comunale è un onore, ma soprattutto una responsabilità. Da oggi ognuno di noi è chiamato a rappresentare non soltanto chi lo ha votato, ma l'intera città», ha aggiunto.

Il sindaco ha poi espresso apprezzamento per la presenza di numerosi giovani e di consiglieri alla prima esperienza amministrativa, definendola un segnale positivo di rinnovamento e partecipazione.

Non è mancato un passaggio dedicato all'opposizione, assente alla cerimonia di proclamazione. «Mi sarebbe piaciuto vedere presenti anche i consiglieri di minoranza in una giornata che appartiene all'intera città. I ruoli saranno diversi, ma il rispetto sarà lo stesso e sono certo che non mancheranno occasioni di confronto nell'interesse di Terzigno», ha concluso Carillo.

Con la proclamazione dei consiglieri comunali eletti si conclude ufficialmente il percorso avviato con le elezioni amministrative e prende forma il nuovo assetto istituzionale della città. Nelle prossime ore il primo cittadino Carillo procederà alla nomina della nuova giunta comunale.

I 16 consiglieri comunali neo eletti

Per la maggioranza: Maria Grazia Sabella, Vincenzo Aquino, Ferdinando Pistaferri, Pasquale Datura, Gianluca Caldarelli, Biagio Ferraro, Rosaria Giovani, Giovanni Matrone, Stefano Pagano, Rosanna Pagano.

Per la minoranza: Genny Falciano, Pasquale Ciaravola, Tina Ambrosio, Donatella Ranieri, Antonio Vaiano, Serafino Ambrosio.