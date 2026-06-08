Pollena Trocchia, al via i lavori nella scuola San Gennariello: più sicurezza per gli studenti

A cura della Redazione

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria al plesso scolastico “San Gennariello” dell’Istituto comprensivo Gaetano Donizetti di Pollena Trocchia. Gli interventi sono stati avviati subito dopo la conclusione dell’anno scolastico per la scuola primaria e in seguito al trasferimento delle classi dell’infanzia presso il plesso “Battisti”, così da evitare disagi ad alunni, famiglie e personale scolastico.

I lavori riguardano in particolare la sistemazione delle aree di ingresso dell’edificio scolastico, con l’obiettivo di rendere più sicure e ordinate le fasi di entrata e uscita degli studenti. Un intervento che si inserisce in un più ampio programma di miglioramento della sicurezza scolastica, già avviato con l’installazione di dossi rallentatori nelle vicinanze della scuola.

Per l’opera il Comune ha stanziato oltre 76mila euro provenienti dall’avanzo libero di bilancio. «Come annunciato, l’attenzione dell’amministrazione è rivolta a tutti gli istituti scolastici del territorio. Stiamo intervenendo al plesso San Gennariello così come già fatto al plesso Battisti, dove abbiamo investito altri 72mila euro per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti», ha dichiarato l’assessore all’Edilizia scolastica Arturo Cianniello.

Gli interventi si aggiungono a quelli già realizzati o programmati negli altri edifici scolastici cittadini. Inoltre, per i plessi Giocamondo, Battisti, Fusco e San Gennariello è stata completata la diagnostica energetica preliminare, finanziata con fondi comunali, necessaria per accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 destinati all’efficientamento energetico delle strutture.

«La fine dell’anno scolastico non significa la fine dell’attenzione verso le scuole del territorio – ha sottolineato il sindaco Carlo Esposito –. Proprio per il plesso San Gennariello abbiamo ottenuto un finanziamento che consentirà la realizzazione di una tendostruttura dedicata alle attività fisiche e sportive degli studenti».

L’amministrazione comunale conferma così il proprio impegno per il miglioramento degli edifici scolastici e per la creazione di ambienti sempre più sicuri e funzionali per gli alunni.