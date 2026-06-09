Fantasy Day a San Giorgio a Cremano: successo per la XIX edizione a Villa Bruno

A cura della Redazione

Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la XIX edizione del Fantasy Day, ospitata negli spazi storici di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano. L’evento ha registrato un enorme afflusso di pubblico, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti in Italia dedicati al mondo del fantasy, del cosplay e dei giochi di ruolo.

La manifestazione, articolata in tre giornate, ha trasformato l’intero complesso monumentale – dal parco alla Fonderia Righetti fino al Museo Civico – in un grande hub culturale e creativo, con attività, laboratori, incontri e sessioni di gioco dedicate a grandi e piccoli appassionati.

Fantasy Day: un punto di riferimento nazionale per cultura e immaginazione

Il Fantasy Day, giunto alla sua diciannovesima edizione, è organizzato dall’associazione Associazione Altanur, realtà attiva dal 1997 e impegnata nella promozione di cultura, creatività e inclusione attraverso eventi partecipativi.

Il presidente Roberto Germano, a margine della manifestazione, ha delineato la visione futura dell’evento: “Il Fantasy Day si conferma come una realtà consolidata sul territorio che intende perseguire i suoi obiettivi: veicolare cultura, aggregare persone rafforzando l’inclusione, ampliare le collaborazioni qualificate già esistenti e valorizzare il territorio anche in chiave turistica e di indotto. Vogliamo creare uno spazio culturale e artistico in cui tutti possano esprimersi liberamente”.

Germano ha inoltre annunciato nuove progettualità, tra cui la IV edizione del Fantasy Day Film Festival, prevista per ottobre 2026, dedicata al cinema fantasy e alle sue contaminazioni artistiche.

San Giorgio a Cremano capitale del fantasy per tre giorni

Grande soddisfazione anche da parte del sindaco Michele Carbone, che ha sottolineato il valore culturale e turistico dell’iniziativa attraverso un post Instagram.

Il primo cittadino ha evidenziato come il Fantasy Day abbia attratto migliaia di visitatori, pubblico proveniente da tutta Italia e famiglie, giovani e appassionati.

Secondo Carbone, l’evento rappresenta un modello virtuoso di turismo culturale, capace di valorizzare il territorio e coinvolgere nuove generazioni.

Villa Bruno trasformata in un villaggio fantasy

Per tre giorni, Villa Bruno è diventata un vero e proprio villaggio dell’immaginazione: aree cosplay e performance dal vivo, giochi di ruolo e sessioni interattive, laboratori creativi e artistici e incontri con ospiti e community

Verso il ventennale del Fantasy Day nel 2027

L’organizzazione guarda già al futuro. Il 2026 sarà un anno chiave con la IV edizione del Fantasy Day Film Festival (ottobre 2026), nuovi progetti culturali e artistici e collaborazioni in espansione.

Il 2027 segnerà invece un traguardo importante: il ventennale del Fantasy Day, che tornerà a inizio giugno con un’edizione speciale annunciata come “incredibile” dagli organizzatori.