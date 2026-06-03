Cimitero di Pollena Trocchia, al via le concessioni per loculi e cappelle: pronto il 90% dell'ampliamento

A cura della Redazione

Parte la fase conclusiva dell’ampliamento del cimitero comunale di Pollena Trocchia. L’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Esposito ha infatti avviato le procedure per la concessione dei loculi, degli ossarietti e dei suoli destinati alla realizzazione di cappelle gentilizie, assegnati attraverso il bando pubblico promosso nei mesi scorsi.

Saranno immediatamente disponibili tutti gli spazi già completati, pari a circa il 90% dell’intero intervento. Restano esclusi soltanto i loculi appartenenti al blocco N, già assegnati mediante sorteggio pubblico come tutti gli altri, ma che potranno essere consegnati solo dopo il completamento dei lavori e il perfezionamento delle procedure tecniche necessarie.

L’amministrazione comunale non nasconde il rammarico per i ritardi accumulati durante il percorso. «Siamo estremamente dispiaciuti per l’attesa che i cittadini hanno dovuto sopportare, soprattutto perché non dipendente dalla nostra volontà – spiegano il sindaco Carlo Esposito e l’assessore al cimitero Ilenia Terracciano –. Dopo il sorteggio pubblico era nostra intenzione procedere rapidamente con le assegnazioni definitive, ma alcune problematiche tecniche hanno rallentato l’iter».

Alla base del rinvio c’è il mancato deposito presso il Genio Civile dei calcoli relativi ai gettiti necessari per la realizzazione del solo blocco N. Una situazione che, spiegano dal Comune, è stata già sanata dai tecnici incaricati, ma che richiede comunque il rispetto di specifiche procedure amministrative e dei relativi tempi tecnici prima di poter completare l’opera.

Inizialmente l’obiettivo dell’ente era quello di procedere con una consegna unica dell’intero ampliamento. Tuttavia il protrarsi dell’attesa ha spinto l’amministrazione a optare per una soluzione differente, consentendo ai cittadini interessati di sottoscrivere fin da subito i contratti relativi alle strutture già ultimate.

«Abbiamo scelto di non attendere ulteriormente – aggiungono Esposito e Terracciano – perché era giusto consentire a chi può farlo di ottenere subito la concessione. Questo non significa che i tempi per il blocco N saranno necessariamente lunghi, ma non avendo certezze abbiamo preferito procedere con una consegna parziale del cantiere e iniziare a chiudere una vicenda molto attesa dalla comunità».

L’ampliamento del cimitero rappresenta uno degli interventi più significativi realizzati negli ultimi anni dall’amministrazione comunale e punta a rispondere a una necessità particolarmente sentita dai cittadini, aumentando in maniera significativa la disponibilità di spazi all’interno del camposanto comunale.