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Ercolano, Gigi Finizio in concerto a Piazza Pugliano

Ercolano, Gigi Finizio in concerto a Piazza Pugliano

Appuntamento venerdì 14 agosto alle 21.30 con i grandi successi dell'artista napoletano

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Sarà Gigi Finizio uno dei protagonisti dell'estate musicale di Ercolano. Il cantautore napoletano si esibirà venerdì 14 agosto, alle ore 21.30, in Piazza Pugliano, per una serata dedicata alla musica e alle emozioni.

Con il suo stile capace di unire melodia napoletana, pop italiano e influenze soul, Finizio porterà sul palco alcuni dei brani che hanno segnato la sua lunga carriera, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso sentimenti e storie d'amore.

Nel repertorio non mancheranno successi come “Amore amaro”, “Lo specchio dei pensieri” e “Fammi riprovare”, insieme alle produzioni più recenti. Al centro dello spettacolo anche quel rapporto diretto con il pubblico che da sempre caratterizza i concerti dell'artista.

L'appuntamento è dunque per venerdì 14 agosto alle 21.30 in Piazza Pugliano, nel cuore di Ercolano.

Il concerto rientra nella quarta edizione della rassegna “Ercolano = Legalità + Turismo”, progetto inserito nel Cartellone degli Eventi Metropolitani 2025-2026.

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