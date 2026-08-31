Mister Italia 2026, Antonino Capitanini conquista la fascia “Un bello per il Cinema”

A cura della Redazione

Grande successo sabato sera, 29 agosto, a Pescara per le finali nazionali 2026 di Mister Italia by Claudio Marastoni, uno dei concorsi di bellezza maschile più importanti in Italia.

Da quest’anno la manifestazione è nelle mani di Andrea Bucciarelli, vincitore della precedente edizione e oggi organizzatore del concorso.

Tra i trenta finalisti in gara anche il 20enne sorrentino Antonino Capitanini, che, pur non conquistando il titolo di Mister Italia 2026, assegnato al modenese Lorenzo Scaramelli, torna dalla trasferta abruzzese con un importante riconoscimento: la fascia di “Un bello per il Cinema”. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Antonino Capitanini premiato a Pescara

Appassionato di arti marziali e palestra, Antonino Capitanini può dunque considerare più che positiva l’esperienza vissuta in questi giorni a Pescara, culminata con la partecipazione alla finalissima.

Una serata condotta da Beppe Convertini e Jo Squillo, durante la quale i concorrenti hanno affrontato shooting fotografici, passaggi davanti alla giuria e sfilate, vivendo una vera e propria full immersion nel mondo della moda e dello spettacolo.

Per Capitanini, la fascia conquistata potrebbe rappresentare non soltanto un riconoscimento per il percorso compiuto a Mister Italia, ma anche un primo passo verso nuove esperienze professionali.

Ora potrebbe arrivare il reality “Il Sogno”

L'avventura nel mondo dello spettacolo, infatti, potrebbe proseguire con la partecipazione a “Il Sogno”, reality che sarà trasmesso su un’importante emittente nazionale.

Un format nel quale i partecipanti saranno chiamati a mettere alla prova carattere, determinazione e voglia di emergere, proseguendo idealmente il percorso iniziato con Mister Italia.

Il concorso, del resto, negli anni ha rappresentato un trampolino di lancio per diversi volti successivamente diventati noti al grande pubblico, tra cui Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone e Luca Onestini.

Lorenzo Scaramelli è Mister Italia 2026

A conquistare il titolo assoluto di Mister Italia 2026 è stato il modenese Lorenzo Scaramelli, mentre numerosi riconoscimenti sono stati attribuiti agli altri finalisti.

La fascia di Mister Italia on the Web è andata al catanese Samuele Licciardello, mentre il torinese Fulvio Mussino si è aggiudicato quella di Mister Italia Fitness.

Il cosentino Gerardo Malagrinò è stato scelto come “Il modello d’Italia”, il messinese Antonio Parisi come “L’uomo ideale d’Italia” e il catanese Agatino Dall’Erba ha conquistato la fascia Mister Italia Talento.

Infine, al pescarese di Montesilvano Antonio Candeloro è andato il riconoscimento “Il volto più bello d’Italia”.

Per il giovane Antonino Capitanini, intanto, il ritorno a Sorrento porta con sé la soddisfazione per la fascia conquistata e, soprattutto, la possibilità che l'esperienza di Mister Italia possa trasformarsi nell'inizio di un nuovo percorso nel mondo dello spettacolo.