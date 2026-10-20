TorreSette torresette.news
Castellammare di Stabia, 22enne ferito alla gamba da un proiettile
A Castellammare di Stabia un 22enne già noto alle forze dell’ordine è stato colpito da un proiettile alla gamba questo pomeriggio. Si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo e ha subito un intervento chirurgico.
Castellammare di Stabia, un 22enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato colpito alla gamba da un proiettile.
L’episodio è accaduto questo pomeriggio. Il giovane ferito si è presentato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.
Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica e chiarire la matrice dell’accaduto.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/comuni-vesuviani-altri-comuni/2026/10/20/castellammare-di-stabia-22enne-ferito-alla-gamba-da-un-proiettile
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.