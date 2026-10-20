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Castellammare di Stabia, 22enne ferito alla gamba da un proiettile

Redazione Castellammare di Stabia · 1 min di lettura
Castellammare di Stabia, 22enne ferito alla gamba da un proiettile

A Castellammare di Stabia un 22enne già noto alle forze dell’ordine è stato colpito da un proiettile alla gamba questo pomeriggio. Si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo e ha subito un intervento chirurgico.

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Castellammare di Stabia, un 22enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato colpito alla gamba da un proiettile.

L’episodio è accaduto questo pomeriggio. Il giovane ferito si è presentato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

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Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica e chiarire la matrice dell’accaduto.

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