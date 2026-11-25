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Il valore del volontariato femminile e dell’impegno civico al centro di un riconoscimento conferito dal Comune di Terzigno. Annamaria Carillo, Franca Cirillo, Virginia Troise e Rosa Bianco, volontarie dell’associazione Terzigno Verde OdV, hanno ricevuto una targa nell’ambito della manifestazione «Parole, gesti, futuro», promossa dall’Amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Il premio celebra il contributo delle donne alla vita dell’associazione ambientalista, caratterizzata fin dalla sua nascita da una significativa partecipazione femminile.

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La testimonianza di Rosa Bianco

Tra i momenti più intensi dell’iniziativa, quello che ha visto protagonista Rosa Bianco, conosciuta affettuosamente come «Zì Rosetta». Nel ricevere il riconoscimento, la volontaria ha ricordato una dolorosa vicenda della sua infanzia: l’uccisione della madre per mano del padre. Una testimonianza che ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze della violenza di genere anche nella vita dei figli delle vittime.

Il riconoscimento dell’impegno ambientalista

La proposta di premiare le quattro volontarie è stata avanzata dal presidente di Terzigno Verde, Francesco Servino, e accolta dall’Amministrazione comunale.

«Queste donne non hanno mai rinnegato il valore di un’esperienza nata nel segno del civismo e di un ambientalismo autentico. In un territorio in cui c’è ancora tanto da fare sul fronte della sensibilizzazione ambientale, è importante che questo percorso trovi finalmente, con la nuova Amministrazione, il riconoscimento che merita», ha dichiarato Servino.

La collaborazione con il Comune

L’associazione ha espresso soddisfazione per il dialogo avviato con l’Amministrazione, ringraziando il sindaco Salvatore Carillo, l’assessora Angela Oreste, i consiglieri Biagio Ferraro e Maria Grazia Sabella, nonché tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle quattro volontarie, il cui impegno rappresenta una parte significativa della storia e dell’identità di Terzigno Verde.