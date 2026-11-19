L’appuntamento, nella Pineta del Parco Nazionale del Vesuvio, prevede la piantumazione di alberi e passeggiate nella natura. Le attività sono gratuite.

Pubblicità

Terzigno ospiterà l’iniziativa “Radici di Rispetto” nell’ambito della Giornata Nazionale degli Alberi. L’obiettivo è quello di promuovere conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio naturale.

Organizzato dalla Pro Loco Terzigno APS, l’evento si terrà sabato 21 novembre 2026, a partire dalle ore 9:30, presso l’area antistante il Sentiero 11 del Parco Nazionale del Vesuvio, nella Pineta di Terzigno.

Pubblicità

Pubblicità

L’iniziativa gode del patrocinio morale dei Comuni di Terzigno e di Poggiomarino, insieme all’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, alla Coldiretti Napoli e del supporto operativo di UNPLI Napoli.

Piantumazione degli alberi e passeggiate nella natura

La giornata si aprirà con la piantumazione di alcune specie arboree mediterranee da parte dei Carabinieri Forestali di Roccarainola e di Boscoreale. Presenti all’attività saranno inoltre i rappresentanti delle istituzioni locali.

Il programma prosegue con il percorso lungo il sentiero degli alunni dell’Istituto Comprensivo Giusti di Terzigno e delle scuole di Poggiomarino, accompagnati dal giornalista ambientalista Francesco Servino, vicepresidente della Pro Loco.

La passeggiata sarà un’occasione di scoperta e di apprendimento, durante la quale saranno illustrate le caratteristiche della vegetazione, della biodiversità e della natura vulcanica del territorio vesuviano.

G

Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Yoga, artigianato e attività scout

A metà mattinata sono previste una sessione di yoga, a cura dell’insegnante Rosaria Di Maria, e un laboratorio di intaglio del legno del maestro Erasmo Salsano (Artulivo). Inoltre, il Gruppo Scout San Giuseppe 1 – AGESCI proporrà dimostrazioni pratiche di scoutismo, organizzando attività accessibili a tutti.

A valorizzare i prodotti italiani sarà la presenza di uno stand della Coldiretti Napoli, che distribuirà gratuitamente mele Annurche IGP, insieme a uno spazio dedicato all’artigianato in legno, curato dal maestro Marco Milone.

Pubblicità

Per la promozione del patrimonio naturalistico locale e la documentazione della giornata, collaborano all’iniziativa anche le associazioni Terzigno Verde OdV e Diamond Project.

Le attività pomeridiane e il dibattito conclusivo

Le attività proseguiranno con una seconda camminata lungo il Sentiero 11, prevista per le 14:30, e con un laboratorio teatrale a cura di Teatro d’Acqua APS, condotto da Margherita Pfeiffer.

A conclusione dell’iniziativa ci sarà un dibattito aperto al pubblico per condividere riflessioni, confrontarsi, avanzare proposte e individuare nuovi spunti per la cura del territorio.

Partecipazione gratuita e prenotazioni

L’inclusività è alla base dell’evento: infatti, tutte le iniziative in programma sono gratuite. Per prenderne parte, si consiglia di prenotarsi attraverso il modulo online: https://forms.gle/VS49dMKhdvqimFJe6.

Per ricevere ulteriori informazioni o aggiornamenti, si possono consultare i canali social della Pro Loco Terzigno APS.