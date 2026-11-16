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Scafati, blitz della Guardia di Finanza in un'azienda: sequestrate centinaia di pedane contraffatte
Un controllo in un'impresa specializzata nella riparazione e vendita di pedane da carico porta alla denuncia del titolare per tre ipotesi di reato
Nei giorni scorsi, gli ufficiali di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza della Compagnia di Scafati hanno denunciato il titolare di un’impresa per i reati di contraffazione di marchi, commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.
Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, i militari hanno sottoposto a controllo un’impresa specializzata nella riparazione e vendita di pedane da carico. Nel corso dell’attività ispettiva sono state sequestrate 460 pedane recanti il marchio “EPAL” e 1.440 blocchetti in legno già marchiati “EPAL”, ritenuti illecitamente detenuti.
I finanzieri hanno inoltre sequestrato 102.130 chiodi destinati alla realizzazione delle stesse pedane.
Il titolare dell’impresa è stato denunciato per le ipotesi di reato contestate.
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