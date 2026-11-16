Scafati, blitz della Guardia di Finanza in un'azienda: sequestrate centinaia di pedane contraffatte

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Nei giorni scorsi, gli ufficiali di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza della Compagnia di Scafati hanno denunciato il titolare di un’impresa per i reati di contraffazione di marchi, commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, i militari hanno sottoposto a controllo un’impresa specializzata nella riparazione e vendita di pedane da carico. Nel corso dell’attività ispettiva sono state sequestrate 460 pedane recanti il marchio “EPAL” e 1.440 blocchetti in legno già marchiati “EPAL”, ritenuti illecitamente detenuti.

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I finanzieri hanno inoltre sequestrato 102.130 chiodi destinati alla realizzazione delle stesse pedane.

Il titolare dell’impresa è stato denunciato per le ipotesi di reato contestate.