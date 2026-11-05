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Ercolano, guasto improvviso: mancanza d'acqua in diverse zone della città

Redazione Ercolano · 2 min di lettura
Ercolano, guasto improvviso: mancanza d'acqua in diverse zone della città

 Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà a partire dalle 18:00 di oggi. Ecco le strade interessate

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Lasocietà GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Ercolano:

CORSO ITALIA
CORSO RESINA
CORSO UMBERTO I
PIAZZA PUGLIANO
VIA ACHILLE CONSIGLIO
VIA ALESSANDRO ROSSI
VIA ARTURO CONSIGLIO
VIA FIORILLO
VIA GABRIELE D'ANNUNZIO
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA IV NOVEMBRE
VIA MACELLO
VIA MARITTIMA
VIA NAPOLI
VIA PUGLIANO
VIA ROMA
VIA TRENTOLA
VIA WINCKELMANN
tutte le traverse della zona.

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I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 18:00 di giovedì 5 novembre 2026.

La società segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.

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