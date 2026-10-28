Piano di Sorrento, rapina a un anziano dopo un incontro sessuale a pagamento: arrestati due 18enni

La giovane, in avanzato stato di gravidanza, avrebbe spinto a terra l'anziano e sottratto il portafoglio prima di fuggire

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Un incontro sessuale a pagamento si sarebbe trasformato in una rapina ai danni di un uomo di 85 anni. È quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Sorrento, che hanno arrestato due giovani di 18 anni, una ragazza di origini rumene e il suo compagno. I due sono gravemente indiziati, rispettivamente, dei reati di rapina aggravata e favoreggiamento della prostituzione.

L'operazione è stata eseguita il 21 ottobre, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

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L'incontro organizzato attraverso un sito di annunci

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza, in avanzato stato di gravidanza, si sarebbe presentata nell'abitazione dell'anziano, a Piano di Sorrento, dopo aver concordato un incontro sessuale a pagamento attraverso una piattaforma di annunci online.

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Una volta entrata in casa, la giovane sarebbe stata riconosciuta dall'85enne come la stessa donna con la quale, alcuni mesi prima, aveva già avuto un incontro. In quella precedente occasione, secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe consegnato alla ragazza 200 euro, salvo poi cambiare idea e rinunciare al rapporto sessuale, chiedendole di lasciare l'abitazione.

La rapina e la fuga con 600 euro

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, durante il nuovo incontro l'anziano avrebbe comunicato alla giovane di aver cambiato idea, mostrando il portafoglio per offrirle comunque una somma di denaro a titolo di risarcimento per il disturbo. A quel punto, la ragazza, intuendo le intenzioni dell'uomo, lo avrebbe spinto con forza, facendolo cadere a terra.

Approfittando della situazione, si sarebbe impossessata del portafoglio contenente circa 600 euro in contanti, per poi fuggire dall'abitazione facendo perdere le proprie tracce.

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Le indagini e il ruolo del compagno

Le indagini dei carabinieri di Piano di Sorrento si sono concentrate sull'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Gli accertamenti, infatti, hanno subito consentito di individuare il mezzo utilizzato dalla giovane per raggiungere l'abitazione dell'anziano.

Attraverso ulteriori verifiche, i militari sono riusciti a identificare e bloccare entrambi i 18enni, mentre si trovavano nuovamente nella penisola sorrentina.

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Dall'analisi del telefono cellulare del compagno della ragazza sarebbero, inoltre, emersi elementi investigativi che indicherebbero il suo coinvolgimento nell'organizzazione degli incontri sessuali a pagamento. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe infatti organizzato gli appuntamenti e concordato le condizioni economiche delle prestazioni, traendone un vantaggio.

Le decisioni del giudice

Il 23 ottobre, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha convalidato sia il fermo della ragazza sia l'arresto in flagranza del compagno.

Per quest'ultimo è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre nei confronti della giovane, considerato anche il suo avanzato stato di gravidanza, è stata applicata la misura del divieto di dimora nei Comuni della penisola sorrentina.