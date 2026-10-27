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Ercolano, due giornate a ingresso gratuito al Parco Archeologico: ecco quando
Un'occasione per scoprire i tesori dell'antica città romana
Due occasioni per visitare gratuitamente il Parco Archeologico di Ercolano e immergersi nella storia dell’antica città romana. Il sito aderisce alle iniziative di ingresso gratuito in programma per domenica 1° novembre, in occasione della Festa di Ognissanti, e mercoledì 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.
Le date da segnare in calendario
Il primo appuntamento è domenica 1° novembre, nel weekend di Ognissanti. L’iniziativa si ripeterà mercoledì 4 novembre, offrendo a cittadini, famiglie e turisti una nuova opportunità per conoscere uno dei siti archeologici più suggestivi al mondo.
Passeggiare tra le strade, le case e le botteghe di Ercolano significa tornare idealmente al 79 d.C., quando l’eruzione del Vesuvio seppellì la città. Le particolari condizioni di conservazione hanno restituito testimonianze eccezionali della vita quotidiana dell’epoca: pavimenti a mosaico, affreschi dai colori vividi, arredi e strutture in legno carbonizzato.
«Invitiamo i visitatori a vivere queste giornate come un’opportunità per avvicinarsi al nostro patrimonio, da soli o in famiglia, e per scoprire o riscoprire uno dei luoghi più suggestivi dell’archeologia mondiale», dichiara la direttrice Federica Colaiacomo.
Orari di apertura e consigli per la visita
Il Parco Archeologico sarà aperto dalle 8:30 alle 17:00, con ultimo ingresso alle 15:30. I visitatori dovranno lasciare l’area archeologica entro le 16:40.∑Per evitare lunghe attese è consigliabile arrivare con anticipo. Si raccomanda inoltre di indossare calzature comode per percorrere agevolmente le strade e gli ambienti dell’antica città.
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