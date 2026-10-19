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Nel Napoletano una telecamera non gradita genera una maxi rissa
Violenta rissa tra vicini per una telecamera non gradita. L’episodio si è verificato a Nola ed ha visto coinvolti un padre e un figlio di 64 e 34 anni, un 60enne e un 41enne.
Tra i residenti, era da tempo che la convivenza non era affatto pacifica. Lo scontro, infatti, è stato particolarmente intenso: calci, pugni, insulti, contusioni, un naso rotto, traumi alle braccia e quattro persone arrestate. La lite, scoppiata per una telecamera installata in un'area comune, è sfociata in botte e aggressioni che hanno allarmato gli altri residenti, costringendoli ad allertare il 112.
È stato, infine, l'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile e della Stazione di Nola a porre fine al tutto.
La rissa è stata tanto brutale da causare conseguenze fisiche per i litiganti: due sono finiti in ospedale ed uno ha riportato lesioni con le ossa del naso fratturate.
L’episodio si è concluso con gli arresti domiciliari per tutti gli aggressori, escluso il 41enne, trasferito in camera di sicurezza.
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