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Nel Napoletano una telecamera non gradita genera una maxi rissa

Redazione · 2 min di lettura
Nel Napoletano una telecamera non gradita genera una maxi rissa
Una convivenza già difficile degenera in uno scontro violento tra vicini. Necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la calma.
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Violenta rissa tra vicini per una telecamera non gradita. L’episodio si è verificato a Nola ed ha visto coinvolti un padre e un figlio di 64 e 34 anni, un 60enne e un 41enne.

Tra i residenti, era da tempo che la convivenza non era affatto pacifica. Lo scontro, infatti, è stato particolarmente intenso: calci, pugni, insulti, contusioni, un naso rotto, traumi alle braccia e quattro persone arrestate. La lite, scoppiata per una telecamera installata in un'area comune, è sfociata in botte e aggressioni che hanno allarmato gli altri residenti, costringendoli ad allertare il 112.

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È stato, infine, l'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile e della Stazione di Nola a porre fine al tutto.

La rissa è stata tanto brutale da causare conseguenze fisiche per i litiganti: due sono finiti in ospedale ed uno ha riportato lesioni con le ossa del naso fratturate.

L’episodio si è concluso con gli arresti domiciliari per tutti gli aggressori, escluso il 41enne, trasferito in camera di sicurezza.

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