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Due imprenditori del settore edile nel mirino di presunte richieste estorsive, minacce ai cantieri e perfino la proposta di un’assunzione fittizia per ottenere denaro attraverso un prestito bancario. È il quadro emerso dalle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Sorrento su episodi avvenuti a Vico Equense nella scorsa primavera.

Su delega della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli nei confronti di un 44enne e di un 24enne.

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La richiesta di 10mila euro e la minaccia alla famiglia

Il primo episodio contestato risale a marzo. Secondo la ricostruzione investigativa, il 44enne avrebbe avvicinato il titolare di un’impresa edile pretendendo 10mila euro. Al rifiuto dell’uomo, la richiesta sarebbe stata accompagnata da una minaccia rivolta alla serenità della sua famiglia: «Per 10mila euro inguai tutta la quiete della famiglia tua».

Gli investigatori hanno ricostruito anche una singolare alternativa al pagamento immediato: l’imprenditore avrebbe dovuto assumere formalmente una persona indicata dall’indagato, garantendole una busta paga con cui ottenere un finanziamento bancario dello stesso importo.

Il secondo episodio: «Non venite in cantiere»

Un’altra presunta intimidazione sarebbe avvenuta alla fine di maggio, sempre a Vico Equense. In questo caso, secondo l’accusa, avrebbero agito entrambi gli indagati. A ricevere l’avvertimento sarebbe stato un dipendente di un’altra impresa edile.

«Non aprite proprio, non venite in cantiere e recatevi a questo indirizzo per pattuire il pagamento»: queste le parole che, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, sarebbero state rivolte al lavoratore per imporre un incontro finalizzato alla richiesta di denaro.

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L’aggravante mafiosa e il collegamento con il clan Di Martino

A Ferraro e Piombino vengono contestati, a vario titolo, episodi di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Di Martino, organizzazione camorristica storicamente radicata nell’area dei Monti Lattari,

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Napoli, punta a chiarire le modalità con cui le pressioni criminali avrebbero cercato di condizionare l’attività delle imprese e l’apertura dei cantieri.

La pistola con matricola abrasa

Nell’ordinanza rientra anche una contestazione relativa alle armi. Piombino, in concorso con Ferraro, è accusato di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola clandestina con matricola abrasa. Il 24enne, secondo quanto riferito dagli investigatori, era già stato arrestato in flagranza dai Carabinieri il 9 giugno, quando avrebbe avuto con sé l’arma.

Le misure cautelari si inseriscono nell’attività di contrasto al racket nella Penisola Sorrentina e nei Monti Lattari.