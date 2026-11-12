Portici, guasto improvviso: mancanza d'acqua in diverse strade cittadine

La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Portici:



PIAZZALE FILIPPO BRUNELLESCHI

TRAVERSA I DESTRA DI VIA DELLA LIBERTA'

TRAVERSA I SINISTRA DI VIA DELLA LIBERTA'

TRAVERSA III DESTRA DI VIA DELLA LIBERTA'

TRAVERSA III SINISTRA DI VIA DELLA LIBERTA'

VIA BENVENUTO CELLINI

VIA CASACONTE

VIA DELLA LIBERTA'

VIA II IMMACOLATA

VIA LEONARDO DA VINCI

VIALE DELLE MAGNOLIE

VIALE LUIGI ASCIONE

ED IN TUTTE LE TRAVERSE DELA ZONA



VIA LIBERTA FINO ALL' INCROCIO CON LA CIRCUMVESUVIANA



I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 15:30 di giovedì 12 novembre 2026.



Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.