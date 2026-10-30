Furti aggravati in Penisola Sorrentina: arrestati due ventenni e un cinquantenne

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Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, con controllo mediante dispositivo elettronico, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, nei confronti di tre persone: due ventenni e un cinquantenne, gravemente indiziate dei delitti di furto aggravato in concorso.

Le indagini, condotte dai militari delle Stazioni di Sorrento, Piano di Sorrento e Vico Equense, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza relativi a un’attività predatoria seriale, iniziata il 5 settembre scorso, con un grave furto ai danni dell’Istituto Comprensivo Piano di Sorrento.

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In quella circostanza, infatti, poco prima dell’inizio dell’anno scolastico, gli autori del reato, scavalcando una recinzione e forzando la porta antipanico della palestra, si erano introdotti di notte nel laboratorio di informatica dell’istituto, sottraendo un ingente quantitativo di materiale didattico destinato agli studenti, tra cui 10 notebook e 4 tastiere musicali.

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Dal furto nello stabilimento balneare ai colpi nei distributori automatici

Le ulteriori indagini hanno permesso, inoltre, di seguire lo sviluppo dei successivi furti, commessi con elevata probabilità nell’area della Penisola Sorrentina.

Nello specifico, il 10 settembre 2026, a Sant’Agnello, i due indagati più giovani, un ragazzo di 22 anni e la sua fidanzata di 21 anni, avrebbero commesso un furto presso lo stabilimento balneare “Katari”, dove hanno sottratto 4mila euro in contanti, due palmari e alcune bottiglie di liquori di pregio, con contestuale danneggiamento della struttura e dei materiali al suo interno.

Successivamente, l’attenzione dei due giovani, si è spostata sugli esercizi H24 di distribuzione automatica della Penisola Sorrentina.

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Difatti, dalle indagini è emerso che Il 22 e 26 settembre a Sorrento, la notte del 28 settembre a Vico Equense e infine in quella del 4 ottobre, di nuovo a Sorrento, i due giovani avrebbero commesso una serie di furti ai danni dei punti di vendita con macchine di erogazione automatica, aperti in orario notturno.

Le immagini di videosorveglianza hanno immortalato gli autori dei furti prelevare, spesso con grave danneggiamento delle strutture e degli impianti, denaro contante e lettori di banconote per un bottino di diverse migliaia di euro.

L’acquisizione e l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati, ma soprattutto la comparazione degli indumenti indossati, rinvenuti durante l’esecuzione di perquisizioni domiciliari, hanno consentito di consolidare gravi indizi a carico dei due giovani e hanno permesso inoltre il rinvenimento di parte della refurtiva (tra cui i PC sottratti all’istituto scolastico), consentendo, così, di ricostruire la dinamica dei fatti.

Il grave quadro indiziario, così consolidato, trova, infine, un ulteriore riscontro investigativo nelle dichiarazioni, rese in sede di interrogatorio, da uno dei destinatari della misura cautelare.