Sant'Antonio Abate, sequestrato piazzale industriale: scoperti scarichi illeciti e rifiuti non autorizzati

DM TECHNOLOGY SRL: sequestrato il piazzale industriale di Sant’Antonio Abate nelle indagini sulla contaminazione del fiume Sarno coordinate dalla Procura di Torre Annunziata. L’area di circa 30.000 mq è stata posta sotto sequestro dalla Guardia Costiera e dal nucleo ecologico di Napoli.

Sequestrato per gestione e scarico illecito di rifiuti il piazzale industriale della società di igiene urbana DM TECHNOLOGY SRL a Sant’Antonio Abate.

Nella giornata lunedì 19 ottobre, l’area, estesa per una superficie di circa 30.00mq, è stata sottoposta al ritiro preventivo dalla Guardia Costiera di Castellammare di Stabia e dai militari del nucleo ecologico di Napoli, durante le indagini sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

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La zona soggetta alle indagini veniva utilizzata per il parcheggio di compattatori, spazzatrici e altri mezzi della DM Technology impiegati per la raccolta di rifiuti urbani per conto di diversi Comuni. Nel corso del sopralluogo, i militari hanno accertato che, all'interno del piazzale, veniva effettuato il lavaggio degli automezzi con idropulitrici, producendo, così, residui che confluivano, attraverso una griglia di raccolta e una tubazione interrata, in una vasca. Le successive prove, effettuate utilizzando una sostanza tracciante ecocompatibile, hanno consentito di rilevare che l'impianto di depurazione del sito risultava spento, non alimentato e in precarie condizioni. I reflui, di conseguenza, sfociavano nella pubblica fognatura senza alcun trattamento depurativo.

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Nelle immediate vicinanze dell'area adibita al lavaggio, è stata riscontrata la presenza di circa due metri cubi di fanghi di depurazione, depositati a terra e all'interno di una vasca, in assenza di contenimento e copertura. Parte dei fanghi, inoltre, risultava debordata verso una griglia di raccolta sulla pavimentazione.

In aggiunta, all'interno del sito, sono stati rinvenuti cassoni di rifiuti provenienti dalla raccolta urbana, insieme ad evidenti tracce di percolato sul piano di calpestio.

Dalle verifiche effettuate, è emerso che l'Autorizzazione Unica Ambientale che interessava l’area sequestrata, originariamente, veniva rilasciata dal Comune di Sant'Antonio Abate ad altra società. Infatti, successivamente, l’attuale compagnia utilizzatrice aveva trasferito il permesso a suo favore.

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Tuttavia, il titolo autorizzativo riguardava esclusivamente lo scarico delle acque meteoriche, di dilavamento dei piazzali e delle acque derivanti dalle attività di lavaggio, non contemplando, così, la gestione o il deposito dei rifiuti presenti nel sito.

Successivamente al sequestro, per impedire conseguenze dannose per l'ambiente, nella zona indagata sono rimasti sottoposti a vincolo due cassoni contenenti rifiuti provenienti dalla raccolta urbana, circa due metri cubi di fanghi e l'impianto di depurazione.

Considerato il pubblico servizio dell’attività svolta dalla società, è stato consentito l'accesso agli uffici amministrativi e al deposito delle attrezzature. Il transito dei mezzi di lavoro è stato autorizzato solo verso un'area retrostante non interessata dal sequestro, con assoluto divieto di svolgere attività all’interno della zona interessata dalla confisca.