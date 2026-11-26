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Scarichi di acque reflue senza autorizzazione, prodotti alimentari conservati tra escrementi di animali e attività di affumicatura effettuata con un’autorizzazione scaduta. È quanto emerso durante un controllo in un’azienda casearia della società Valle Verde s.r.l., nel territorio di Poggiomarino.

Il 24 novembre i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Roccarainola, insieme al personale dell’ISPRA e dell’ARPAC, hanno effettuato un sopralluogo nell’ambito delle indagini sull’inquinamento del fiume Sarno, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

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Scarichi non autorizzati e alimenti tra le deiezioni

Secondo quanto riferito dalla Procura, i militari hanno accertato la presenza di uno scarico di acque reflue che, in assenza delle necessarie autorizzazioni, confluiva in un collettore non adibito a rete fognaria.

Le verifiche hanno riguardato anche un deposito di derrate alimentari situato in un luogo non autorizzato, dove era presente una colonia felina. Barattoli di pelati, bancali di acqua e bibite e sacchi di sale erano collocati tra gli escrementi e le deiezioni degli animali. Accertata anche una precedente attività di affumicatura degli alimenti con un affumicatore la cui autorizzazione era scaduta.

Il sequestro preventivo d’urgenza

Al termine dei controlli è scattato il sequestro preventivo dello scarico e del locale adibito all’affumicatura degli alimenti, disposto per evitare il protrarsi dei reati contestati e l’aggravarsi delle conseguenze negative per l’ambiente. Si procede per scarichi di acque reflue industriali ed emissioni in atmosfera senza autorizzazione, oltre che per alimenti in cattivo stato di conservazione.

Le indagini sull’inquinamento del Sarno

L’intervento rientra nella più ampia attività investigativa sulle aziende del bacino idrografico del Sarno e dei suoi tributari, condotta dalle forze di polizia con il supporto tecnico dell’ARPAC. Le verifiche si inseriscono nel protocollo d’intesa sottoscritto il 17 dicembre 2025 dalle Procure di Avellino, Nocera Inferiore e Torre Annunziata, dalle Procure generali di Napoli e Salerno, dall’ARPAC e dagli organi di polizia giudiziaria competenti in materia ambientale.