Striano, arrestato un 43enne per riciclaggio, ricettazione e violazione del divieto di avvicinamento alla moglie

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Sorpreso mentre smontava un’auto rubata a pochi passi dall’abitazione della moglie, che lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia. È finito in carcere un 43enne di origine marocchina, residente a Striano, già noto alle forze dell’ordine.

Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, durante un servizio di controllo del territorio.

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I militari hanno notato l’uomo mentre smontava alcuni componenti di una Nissan Qashqai in un’area antistante la sua abitazione. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il SUV era stato rubato il 22 novembre scorso.

Nel corso dei controlli è stato rinvenuto anche il telaio di una Lancia Y, denunciata rubata il 20 novembre. Per il 43enne è scattato l’arresto con le accuse di riciclaggio e ricettazione.

All’uomo viene contestata anche la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Il 43enne è stato infatti trovato nei pressi dell’abitazione della moglie, che in precedenza lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Al termine degli accertamenti, l’arrestato è stato trasferito in carcere.