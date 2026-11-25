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Educare al rispetto, riconoscere i segnali della violenza e rompere il muro dell’indifferenza. Sono i temi al centro di «Parole, gesti e futuro», l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Terzigno in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Nella sala consiliare di via Gionti, protagonisti dell’incontro sono stati gli studenti e le studentesse dell’Istituto Giusti, che hanno presentato i lavori del laboratorio dedicato alla cultura del rispetto, alla consapevolezza e alla prevenzione della violenza di genere.

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Scuola, istituzioni e associazioni a confronto

Ad aprire la mattinata sono stati il sindaco Salvatore Carillo e l’assessora alle Pari Opportunità Angela Oreste. Sono intervenute anche la consigliera comunale Mariagrazia Sabella e l’assessora Rosaria Giovine.

Al dibattito hanno preso parte Andrea De Dominicis, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, la psicologa Maria Giugliano e l’avvocata Maria Donnarumma, entrambe del Centro antiviolenza accreditato dell’Ambito 26 – Cooperativa Xenia. Presenti anche l’ispettore Fortunato e il vicesovrintendente Robustelli.

Il mondo associativo è stato rappresentato da Francesco Ambrosio, presidente della Pro Loco Terzigno APS, presente insieme al vicepresidente Francesco Servino, e da Anna Rita D’Aquino, vicepresidente dell’associazione La Fenice Vulcanica. È intervenuta anche la psicoterapeuta Anna Fiorenza. L’incontro, moderato da Alessia Maccaroni di Culturadice, è stato arricchito da un intervento teatrale di Teatro D’Acqua APS.

Le targhe di merito e il ricordo di Mariella Stanziano

L’Amministrazione comunale ha consegnato riconoscimenti a Elena Allocca, Lina Ranieri e Rosa Annunziata per il contributo offerto alla comunità. Particolarmente significativo il conferimento della targa alla memoria dell’avvocata Maria Stanziano, conosciuta come Mariella, scomparsa lo scorso agosto e ricordata per il suo impegno civile e ambientalista.

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Premiate anche quattro attiviste di Terzigno Verde ODV: Annamaria Carillo, Franca Cirillo, Virginia Troise e Rosa Bianco. Quest’ultima ha condiviso una dolorosa testimonianza personale, raccontando l’uccisione della madre per mano del padre durante la sua infanzia e le conseguenze di quella tragedia sulla sua vita.

Il sindaco: «Non dobbiamo girarci dall’altra parte»

Richiamando i dati allarmanti dei carabinieri sulla violenza di genere in provincia di Napoli, un fenomeno che non risparmia Terzigno, il sindaco Salvatore Carillo ha sottolineato la responsabilità dell’intera comunità nel contrastare l’indifferenza.

«Le istituzioni e le forze dell’ordine hanno il dovere di fare la loro parte. Ma c’è anche una responsabilità che abbiamo tutti, come comunità. E come sindaco sento il dovere di far crescere questo senso di responsabilità. A volte ci arriva qualche voce e ci diciamo “vabbè, è meglio che mi faccia i fatti miei”. E invece dobbiamo imparare a non girarci dall’altra parte. Accorgersi di quello che succede a chi ci sta vicino, ascoltare e aiutare una donna a trovare sostegno sono modi concreti per fare la nostra parte».