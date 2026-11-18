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Vico Equense si prepara a vivere le festività con “Incanto del Natale”, un programma ricco di appuntamenti che dal 29 novembre accompagnerà cittadini e visitatori fino all’Epifania. Luci, musica, spettacoli, laboratori e iniziative culturali animeranno non soltanto il centro, ma anche le borgate, con particolare attenzione alle famiglie e ai bambini.

Dalle luminarie al Villaggio di Babbo Natale: gli appuntamenti natalizi

L’apertura ufficiale è fissata per domenica 29 novembre, alle 17.30, in piazza Umberto I con l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie che sarà accompagnata dalle esibizioni del Piccolo Coro del Centro Studi Musicale “Augusta Coen” e del Coro “Non Solo Gospel”. Alla festa parteciperà anche Tommaso Starace, volto molto amato dai tifosi del Napoli.

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L’8 dicembre, alle 17, in piazzale Giancarlo Siani, sarà inaugurato il Villaggio Incantato di Babbo Natale, il quale, dal 9 dicembre al 5 gennaio 2027 ospiterà ogni giorno animazioni, spettacoli e attività per i più piccoli. Il programma comprenderà, inoltre, laboratori di artigianato, arte casearia, pizza, presepi, sostenibilità ambientale e riciclo, nonché numerose occasioni per divertirsi e conoscere le tradizioni e i mestieri del territorio.

Una delle principali novità, infatti, è la collaborazione tra il Comune e circa venti associazioni locali, coinvolte nell’organizzazione delle iniziative. Il progetto punta a valorizzare, dunque, competenze ed esperienze diverse, trasformando il Natale in un momento di partecipazione collettiva.

Durante i fine settimana, inoltre, resteranno aperti i musei cittadini, per offrire ulteriori occasioni di visita al patrimonio storico e artistico locale. Tra le diverse mostre, fino al 15 gennaio, sarà possibile visitare ogni giorno, nel complesso della SS. Trinità e Paradiso, la mostra “Senza chiedere permesso” dedicata alla fotografa Letizia Battaglia. Il Natale raggiungerà anche le borgate, ciascuna con una serata di animazione dedicata. Tornerà, inoltre, il trenino per Monte Faito, iniziativa particolarmente attesa dai bambini.

La notte di San Silvestro si festeggerà, invece, in piazza Umberto I con musica e spettacoli per salutare il 2026 e accogliere il nuovo anno. Ancora, Il 6 gennaio sarà la volta della 116ª edizione della sfilata delle Pacchianelle: circa cinquecento figuranti daranno vita al tradizionale presepe itinerante ispirato al Settecento napoletano, uno degli appuntamenti più rappresentativi dell’identità cittadina.

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Natale a Vico Equense, il sindaco e la vicesindaca: «La vera novità è fare squadra»

«Il Natale è uno dei momenti più belli per riscoprire il valore della nostra comunità», sottolinea il sindaco Giuseppe Aiello, che evidenzia l’obiettivo di rendere Vico Equense «una città viva, accogliente» e di custodirne le tradizioni. Dopo la grande partecipazione delle precedenti edizioni, l’amministrazione ha puntato su un programma più ricco e sul contributo delle associazioni: «La vera novità è la capacità di fare squadra».

La vicesindaca Annalisa Donnarumma richiama, invece, l’attenzione su un cartellone rivolto a generazioni diverse e diffuso in tutto il territorio. Tra le novità cita anche l’Igloo e il lavoro di rete con associazioni e parrocchie: «Vogliamo che ogni borgata possa sentirsi protagonista e che cittadini e visitatori trovino tante buone ragioni per vivere Vico Equense durante tutto il periodo natalizio».

Il calendario completo degli eventi sarà consultabile sul sito www.govicoequense.it.