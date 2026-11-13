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Terzigno, arrivano i primi cestini per gli escrementi dei cani

Elia Gaffoni Terzigno · 1 min di lettura
Terzigno, arrivano i primi cestini per gli escrementi dei cani

Il sindaco Carillo rilancia la battaglia contro il degrado urbano: nuovi cestini sul territorio e un appello al senso civico dei cittadini

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A Terzigno sono stati installati i primi cestini per le deiezioni canine. Nei prossimi giorni ne arriveranno altri quattro. L’iniziativa del Comune e di Green Attitude punta a migliorare il decoro urbano.

I luoghi della città interessati

Le prime installazioni si trovano a piazzetta Immacolata, piazza Troiano Caracciolo del Sole, piazzetta Miranda, Boccia al Mauro, l’angolo tra via Sant’Antonio e via Enrico De Nicola e viale delle Orchidee. Nei prossimi giorni saranno installati altri quattro cestini in altrettante aree del territorio comunale.

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Il commento del sindaco Salvatore Carillo

«Il rispetto per la nostra città parte dai piccoli gesti. Non possiamo pretenderlo se prima noi, come amministrazione, non diamo il buon esempio e mettiamo i cittadini nelle condizioni di averne cura – dichiara il sindaco Salvatore Carillo –. Questi cestini sono un altro passo avanti per restituire decoro e dignità a Terzigno. Una battaglia che porto avanti, insieme alla mia squadra, dal primo giorno in cui ho indossato la fascia tricolore e che continueremo a sostenere con tutte le nostre forze».
L’installazione dei cestini rientra all’interno di un progetto più ampio di ripristino del decoro urbano della cittadina, date le potenzialità turistiche e l’enorme importanza storica del territorio.

«Siamo impegnati su più fronti - conclude il primo cittadino -: dal contrasto all’abbandono degli ingombranti alla carta gettata a terra, fino alle deiezioni canine. Noi facciamo la nostra parte, ma è chiaro che serve la collaborazione di tutti. Ai proprietari dei cani ricordiamo che raccogliere le deiezioni e utilizzare gli appositi cestini è un obbligo e un gesto di rispetto per la comunità. Da oggi non ci sono più scuse».

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