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Terzigno, arrivano i primi cestini per gli escrementi dei cani
Il sindaco Carillo rilancia la battaglia contro il degrado urbano: nuovi cestini sul territorio e un appello al senso civico dei cittadini
A Terzigno sono stati installati i primi cestini per le deiezioni canine. Nei prossimi giorni ne arriveranno altri quattro. L’iniziativa del Comune e di Green Attitude punta a migliorare il decoro urbano.
I luoghi della città interessati
Le prime installazioni si trovano a piazzetta Immacolata, piazza Troiano Caracciolo del Sole, piazzetta Miranda, Boccia al Mauro, l’angolo tra via Sant’Antonio e via Enrico De Nicola e viale delle Orchidee. Nei prossimi giorni saranno installati altri quattro cestini in altrettante aree del territorio comunale.
Il commento del sindaco Salvatore Carillo
«Il rispetto per la nostra città parte dai piccoli gesti. Non possiamo pretenderlo se prima noi, come amministrazione, non diamo il buon esempio e mettiamo i cittadini nelle condizioni di averne cura – dichiara il sindaco Salvatore Carillo –. Questi cestini sono un altro passo avanti per restituire decoro e dignità a Terzigno. Una battaglia che porto avanti, insieme alla mia squadra, dal primo giorno in cui ho indossato la fascia tricolore e che continueremo a sostenere con tutte le nostre forze».
L’installazione dei cestini rientra all’interno di un progetto più ampio di ripristino del decoro urbano della cittadina, date le potenzialità turistiche e l’enorme importanza storica del territorio.
«Siamo impegnati su più fronti - conclude il primo cittadino -: dal contrasto all’abbandono degli ingombranti alla carta gettata a terra, fino alle deiezioni canine. Noi facciamo la nostra parte, ma è chiaro che serve la collaborazione di tutti. Ai proprietari dei cani ricordiamo che raccogliere le deiezioni e utilizzare gli appositi cestini è un obbligo e un gesto di rispetto per la comunità. Da oggi non ci sono più scuse».
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