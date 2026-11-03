Terzigno, sventata una truffa ai danni di un'anziana: decisivo l'intervento della Polizia Locale

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Un tentativo di truffa ai danni di una donna anziana è stato sventato a Terzigno, grazie alla segnalazione di un familiare e al tempestivo intervento della Polizia Locale, guidata dal comandante Francesco De Rosa.

"Abbiamo motivo di credere che possano verificarsi altri tentativi di truffa sul nostro territorio”, dichiara il sindaco Salvatore Carillo. “Rivolgo quindi un appello a tutti i cittadini, in particolare alle persone anziane e ai loro familiari: prestate la massima attenzione a queste telefonate, non consegnate denaro o oggetti preziosi a sconosciuti e non lasciatevi intimidire».

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La signora ha ricevuto una telefonata da persone che, spacciandosi per Carabinieri, le hanno chiesto di consegnare oro e denaro. Nel corso dell’episodio, la donna si è rivolta a un parente che abita nelle vicinanze. Quest’ultimo ha subito allertato gli agenti della Polizia Locale, il cui intervento ha impedito che la truffa andasse a buon fine. Sono tutt’ora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.

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Il sindaco Carillo richiama, inoltre, l’attenzione sull’importanza di sensibilizzare quante più persone, soprattutto quelle maggiormente esposte a questo tipo di raggiri, e di segnalare ogni tentativo, anche quando non va a buon fine.

«Parlatene con i vostri genitori, con i nonni e con le persone anziane che conoscete - afferma Carillo -. Chi mette in atto queste truffe sfrutta la paura che possa essere accaduto qualcosa a un familiare e insiste sulla necessità di consegnare subito denaro o oggetti preziosi. Far conoscere questi raggiri è il primo passo per aiutare le persone a difendersi». Le segnalazioni dei cittadini, infatti, possono fornire elementi utili all’attività investigativa e contribuire a prevenire altri episodi.

Carillo sottolinea, infine, il ruolo della Polizia Locale nel contrasto a questi episodi: «Ringrazio il comandante Francesco De Rosa e gli agenti per il tempestivo intervento e per il lavoro quotidiano a tutela della nostra comunità. Invito tutti a condividere questo avviso, affinché raggiunga quante più persone possibile».