TorreSette torresette.news
Terzigno, alla Pro Loco una serata di comicità con Gianpietro Ianneo e Fabrizio Feola
Venerdì 13 novembre lo spettacolo “Ritorniamo a Ridere” per celebrare i 45 anni di carriera dell'artista. Prevista anche una degustazione di prodotti tipici vesuviani.
Una serata tra risate, teatro e sapori del territorio. Venerdì 13 novembre 2026, alle ore 20.30, la sede della Pro Loco Terzigno APS, in corso Alessandro Volta 135, ospiterà lo spettacolo “Ritorniamo a Ridere”, con protagonisti Gianpietro Ianneo e Fabrizio Feola.
L'appuntamento sarà anche l'occasione per celebrare i 45 anni di carriera di Gianpietro Ianneo, artista che ha attraversato il mondo del cinema, della televisione e del teatro, portando sul palcoscenico la sua esperienza e la sua comicità.
Teatro e cultura nella sede della Pro Loco
Lo spettacolo si svolgerà negli spazi che ospitano la mostra iconografica e multimediale permanente “Il Respiro del Gigante”, dedicata alla storia delle eruzioni del Vesuvio del Novecento e del Pompeii Airfield.
TORRESETTE AI
Hai domande su questa notizia?
Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.
L'iniziativa rientra nelle attività promosse dalla Pro Loco Terzigno per favorire la partecipazione dei cittadini e valorizzare la propria sede come luogo di incontro, cultura e aggregazione.
Una degustazione dedicata ai sapori vesuviani
Ad arricchire la serata sarà una degustazione di prodotti tipici locali, curata dall'azienda agricola L'Oro del Vesuvio. Un'occasione per abbinare il divertimento alla scoperta delle eccellenze gastronomiche del territorio.
Per partecipare è previsto un contributo minimo comprensivo della degustazione. I posti sono limitati.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 393 457 7654.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/comuni-vesuviani-altri-comuni/2026/10/28/terzigno-alla-pro-loco-una-serata-di-comicita-con-gianpietro-ianneo-e-fabrizio-feola
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.