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Casamarciano: sequestrata una cava calcarea da 260mila mq

Casamarciano: sequestrata una cava calcarea da 260mila mq

La cava calcarea di Casamarciano è stata sequestrata dai carabinieri dopo aver proseguito l’attività nonostante un’informativa interdittiva antimafia della Prefettura di Avellino. L’ispezione, con personale regionale, ha rilevato estrazioni illegali e portato al sequestro dell’area e di 10 macchine.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Sequestrata dai carabinieri una cava calcarea a Casamarciano perché proseguiva l'attività nonostante fosse stata colpita da un'informativa interdittiva antimafia.

 

I carabinieri del nucleo informativo di Castello di Cisterna, insieme ai militari della stazione di Tufino e al personale d'ufficio del "Miniere, Torbiere e Risorse Geotermiche" della Regione Campania, hanno ispezionato una cava calcarea colpita da un'informazione interdittiva antimafia della Prefettura di Avellino e dalla revoca dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)

dal comune di Casamarciano.

 

I militari hanno accertato che l'attività dell'estrazione proseguisse e, ad essere denunciato, è stato il rappresentante dell'azienda aggiudicataria della gara per gestione del sito comunale,

estrazione e commercializzazione del marmo.

 

La cava - di 260mila metri quadrati - è stata sequestrata insieme a 10 macchine tra escavatori e camion. Anche l'attività di estrazione è stata revocata.

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