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Sorrento, colpo fallito in casa di un'agente della Polizia Municipale: in manette due georgiani
La donna ha messo in fuga i due malviventi e ha allertato i carabinieri
A Sorrento, una agente della Polizia Municipale si è ritrovata un uomo incappucciato in casa, mentre un altro era in attesa sulle scale del condominio.
La donna non si è fatta intimorire e ha fatto fuggire entrambi, per poi allertare il 112. I Carabinieri della stazione di Sorrento sono arrivati in pochi sitanti.
I malviventi, in fuga, sono stati bloccati dopo poche centinaia di metri e sono stati arrestati per tentato furto in abitazione.
Nell’auto che avrebbero utilizzato per dileguarsi sono stati ritrovati due grossi coltelli da cucina e una siringa di “Contramal”, un antidolorifico oppioide che può causare un senso di torpore.
In manette sono finiti un 45enne di origini georgiane, pendente di un ordine di esecuzione di pene concorrenti, che dovrà scontare anche una precedente condanna prevista dalla misura della Procura di Milano, e un 33 enne, attualmente in custodia e in attesa di giudizio.
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