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Scafati, inaugurata la sede di Angeli del Futuro: solidarietà, ascolto e impegno per il territorio
Angeli del Futuro APS: inaugurata a Scafati la prima sede della nuova associazione nata per assistere persone fragili e famiglie in difficoltà. L'evento, con la partecipazione di cittadini, altre realtà associative e amministratori locali, segna l'avvio di progetti di sostegno e volontariato sul territorio.
È stata inaugurata, a Scafati, questa mattina la prima sede di Angeli del Futuro APS, una nuova realtà associativa che nasce con l’obiettivo di essere concretamente vicina alle persone più fragili e alle famiglie in momenti di difficoltà.
L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, rappresentanti di altre associazioni del territorio e alcuni amministratori del Comune di Pompei, a testimonianza dell’interesse e dell’attenzione suscitati da un progetto che punta a mettere al centro le persone, i loro bisogni e il valore della solidarietà.
L’associazione si propone di operare nell’ambito del volontariato, della promozione sociale e della cultura, sviluppando servizi e iniziative rivolti a giovani, anziani, famiglie in condizioni di disagio economico e, più in generale, a quanti necessitano di ascolto, sostegno e assistenza.
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Il presidente, Francesco Buondonno: “la vostra presenza ci dà forza”
A guidare l’associazione sarà il presidente Francesco Buondonno, che ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e per l’impegno dei volontari che hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze professionali a favore degli altri.
«Per me è un grande onore essere stato scelto per guidare questa associazione. Voglio ringraziare questi ragazzi che mettono a disposizione il loro tempo libero e la loro professionalità al servizio dei più deboli», ha dichiarato Buondonno.
«L’associazione si occuperà di numerosi servizi destinati ai giovani, agli anziani e alle famiglie che vivono situazioni di disagio economico. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti questa mattina: la vostra presenza ci dà forza e rappresenta un importante segnale di sostegno, nella speranza di poter contare anche sulla vostra collaborazione per portare avanti questa bellissima iniziativa».Le notizie di Scafati in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Il vicepresidente, Pasquale Langellotti: “vogliamo stare vicino ai più deboli”
Al suo fianco, il vicepresidente Pasquale Langellotti ha ribadito il senso e la missione del progetto associativo, sottolineando l’importanza di costruire una rete solidale capace di rispondere alle esigenze reali della comunità.
«La nostra associazione nasce da un’idea semplice, ma fondamentale: stare vicino agli ultimi, a chi vive una difficoltà e a chi ha bisogno di ascolto, sostegno e aiuto concreto», ha affermato Langellotti. «Perché una comunità che si prende cura degli ultimi è una comunità che dimostra di essere civile».
Il vicepresidente ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni saranno attivati i primi sportelli di ascolto dedicati ai cittadini, un primo passo concreto per offrire punti di riferimento e favorire l’accesso a servizi e opportunità di supporto.
«Vogliamo essere una realtà aperta al territorio, capace di collaborare con le istituzioni, le associazioni, i professionisti e tutti coloro che condividono i nostri valori, in un momento storicamente difficile in cui servono l’aiuto e la collaborazione di tutti», ha aggiunto Langellotti, evidenziando la volontà di far crescere l’associazione attraverso il coinvolgimento e il contributo dell’intera comunità.
L’inaugurazione rappresenta dunque il punto di partenza di un percorso che ambisce a trasformare i valori della solidarietà e della partecipazione in azioni concrete, mettendo a disposizione della cittadinanza competenze, tempo e risorse umane.
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