Scafati, inaugurata la sede di Angeli del Futuro: solidarietà, ascolto e impegno per il territorio

Angeli del Futuro APS: inaugurata a Scafati la prima sede della nuova associazione nata per assistere persone fragili e famiglie in difficoltà. L'evento, con la partecipazione di cittadini, altre realtà associative e amministratori locali, segna l'avvio di progetti di sostegno e volontariato sul territorio.

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È stata inaugurata, a Scafati, questa mattina la prima sede di Angeli del Futuro APS, una nuova realtà associativa che nasce con l’obiettivo di essere concretamente vicina alle persone più fragili e alle famiglie in momenti di difficoltà.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, rappresentanti di altre associazioni del territorio e alcuni amministratori del Comune di Pompei, a testimonianza dell’interesse e dell’attenzione suscitati da un progetto che punta a mettere al centro le persone, i loro bisogni e il valore della solidarietà.

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L’associazione si propone di operare nell’ambito del volontariato, della promozione sociale e della cultura, sviluppando servizi e iniziative rivolti a giovani, anziani, famiglie in condizioni di disagio economico e, più in generale, a quanti necessitano di ascolto, sostegno e assistenza.

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Il presidente, Francesco Buondonno: “la vostra presenza ci dà forza”

A guidare l’associazione sarà il presidente Francesco Buondonno, che ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e per l’impegno dei volontari che hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze professionali a favore degli altri.

«Per me è un grande onore essere stato scelto per guidare questa associazione. Voglio ringraziare questi ragazzi che mettono a disposizione il loro tempo libero e la loro professionalità al servizio dei più deboli», ha dichiarato Buondonno.

«L’associazione si occuperà di numerosi servizi destinati ai giovani, agli anziani e alle famiglie che vivono situazioni di disagio economico. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti questa mattina: la vostra presenza ci dà forza e rappresenta un importante segnale di sostegno, nella speranza di poter contare anche sulla vostra collaborazione per portare avanti questa bellissima iniziativa».

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Il vicepresidente, Pasquale Langellotti: “vogliamo stare vicino ai più deboli”

Al suo fianco, il vicepresidente Pasquale Langellotti ha ribadito il senso e la missione del progetto associativo, sottolineando l’importanza di costruire una rete solidale capace di rispondere alle esigenze reali della comunità.

«La nostra associazione nasce da un’idea semplice, ma fondamentale: stare vicino agli ultimi, a chi vive una difficoltà e a chi ha bisogno di ascolto, sostegno e aiuto concreto», ha affermato Langellotti. «Perché una comunità che si prende cura degli ultimi è una comunità che dimostra di essere civile».

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Il vicepresidente ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni saranno attivati i primi sportelli di ascolto dedicati ai cittadini, un primo passo concreto per offrire punti di riferimento e favorire l’accesso a servizi e opportunità di supporto.

«Vogliamo essere una realtà aperta al territorio, capace di collaborare con le istituzioni, le associazioni, i professionisti e tutti coloro che condividono i nostri valori, in un momento storicamente difficile in cui servono l’aiuto e la collaborazione di tutti», ha aggiunto Langellotti, evidenziando la volontà di far crescere l’associazione attraverso il coinvolgimento e il contributo dell’intera comunità.

L’inaugurazione rappresenta dunque il punto di partenza di un percorso che ambisce a trasformare i valori della solidarietà e della partecipazione in azioni concrete, mettendo a disposizione della cittadinanza competenze, tempo e risorse umane.