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Portici, avevano partecipato ad una rissa: tre minorenni interdetti dai pubblici esercizi

Portici, avevano partecipato ad una rissa: tre minorenni interdetti dai pubblici esercizi

Tre minorenni colpiti dal Daspo urbano dopo una rissa al Granatello. Vietato l'accesso ai locali fino a due anni

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Tre minorenni sono stati interdetti dall’accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento.

Il Questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, per periodi di uno e due anni, nei confronti di tre minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

Lo scorso 12 luglio, i tre giovani, avevano partecipato ad una rissa scaturita per futili motivi in via Mortelle, a Portici, nella zona porto del Granatello, ed erano stati pertanto denunciati.

Tali provvedimenti prevedono, in determinate fasce orarie, il divieto di accedere ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento, nelle strade e nelle aree in cui si sono svolti i fatti, nonché di stazionare nelle loro immediate vicinanze.

(Immagine generata con AI)

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