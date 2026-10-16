Portici, avevano partecipato ad una rissa: tre minorenni interdetti dai pubblici esercizi

A cura della Redazione

Tre minorenni sono stati interdetti dall’accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento.

Il Questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, per periodi di uno e due anni, nei confronti di tre minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

Lo scorso 12 luglio, i tre giovani, avevano partecipato ad una rissa scaturita per futili motivi in via Mortelle, a Portici, nella zona porto del Granatello, ed erano stati pertanto denunciati.

Tali provvedimenti prevedono, in determinate fasce orarie, il divieto di accedere ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento, nelle strade e nelle aree in cui si sono svolti i fatti, nonché di stazionare nelle loro immediate vicinanze.