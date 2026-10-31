EAV, 70 milioni per riqualificare le stazioni: Casillo parte da Ercolano

Mario Casillo avvia da Ercolano un percorso nelle stazioni EAV. Annunciati oltre 70 milioni di euro già stanziati per la riqualificazione, mentre nella prima stazione visitata i lavori iniziati nel 2023 non sono ancora conclusi.

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Oltre 70 milioni di euro già stanziati per riqualificare le stazioni della rete EAV, con l'obiettivo di intervenire progressivamente su tutte le strutture. È l'impegno annunciato dal vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo, che oggi, sabato 31 ottobre, ha dato il via all'iniziativa “Stazione per stazione”, un percorso di visite negli scali ferroviari gestiti dall'Ente Autonomo Volturno.

La prima tappa è Ercolano, dove i lavori di riqualificazione, avviati nel 2023, non sono ancora stati completati.

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Casillo: «Le stazioni sono il biglietto da visita del territorio»

L'iniziativa nasce con l'intento di richiamare l'attenzione sulle condizioni delle infrastrutture ferroviarie e sulla necessità di migliorare gli spazi utilizzati quotidianamente da migliaia di viaggiatori.

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«Una stazione non è solo il posto dove si aspetta un treno: è la porta d'ingresso al territorio, il primo biglietto da visita per chi arriva e il punto di partenza di ogni giornata per migliaia di pendolari», sottolinea Casillo.

Il vicepresidente regionale ribadisce quindi l'impegno a proseguire il programma di ammodernamento: «Per la riqualificazione delle stazioni abbiamo già stanziato oltre 70 milioni di euro, e il nostro impegno è arrivare a sistemarle tutte».

Ercolano, lavori iniziati tre anni fa e ancora incompleti

La scelta di partire da Ercolano porta l'attenzione su un intervento che attende ancora di essere ultimato.

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Il cantiere è stato avviato nel 2023, ma a distanza di tre anni i lavori non sono terminati. Una situazione che rende particolarmente significativo l'avvio del percorso proprio da questa stazione, con l'intento di dare un'accelerata ai lavori.

L'iniziativa “Stazione per stazione” proseguirà negli altri scali della rete EAV, con l'obiettivo dichiarato di accompagnare il programma di riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie regionali.

Resta da conoscere il cronoprogramma degli interventi e, in particolare, quando saranno completati i lavori nella stazione di Ercolano.