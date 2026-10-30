Pollena Trocchia, il 3 novembre si avvia la mensa scolastica

Il servizio riguarda tutti gli alunni di infanzia e primaria e mantiene tariffe tra le più basse della Campania, con gestione digitale tramite piattaforma e app Scuola in Tasca

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Parte la mensa scolastica nell’Istituto Comprensivo “Gaetano Donizetti” di Pollena Trocchia. Il servizio avrà inizio il giorno martedì 3 novembre e, a poterne usufruire, saranno tutti gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia e la primaria.

Per quanto riguarda le tariffe, si manterranno le stesse già in vigore negli scorsi anni, confermandosi tra le più basse dell’intera regione Campania.

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«​In un momento storico complesso, segnato da rincari generali, l'Amministrazione comunale ha fatto una scelta politica forte e ben precisa: tutelare concretamente le famiglie. ​Nonostante l'aumento dei costi in tutti i settori, infatti, siamo orgogliosi di confermare che il nostro servizio di refezione scolastica vanta tra le tariffe più basse dell'intera Regione Campania», ha commentato l'assessore alla pubblica istruzione Arturo Cianniello, rivolgendo un «sentito e meritatissimo ringraziamento a tutto il personale dell'Ufficio Scolastico Comunale per il lavoro svolto finora e che sta continuando a svolgere nell'interesse dell'utenza, andando finanche oltre il normale orario di lavoro».

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Inoltre, il costo dei pasti sarà proporzionato al valore Isee degli alunni: l’importo minimo si manterrà di un euro, mentre quello massimo sarà di 2,20 euro.

«L'avvio della mensa scolastica anche quest'anno è in linea con gli scorsi anni, così come permangono le tariffe ridotte a tutto vantaggio delle famiglie. Un'innovazione importante riguarda invece la digitalizzazione del servizio, scelta che unisce l'efficienza tecnologica alla vicinanza reale alle esigenze dei cittadini. ​Per tutti i dettagli operativi e per consultare l'avviso integrale, si invita a visitare il sito istituzionale del Comune di Pollena Trocchia», ha concluso Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano.

La reale novità di quest’anno, infatti, saranno la nuova piattaforma web e l’applicazione ‘’Scuola in Tasca’’, con cui si potrà gestire tutto direttamente dal cellulare, monitorando in tempo reale i pasti residui e l'andamento del borsellino elettronico. In questo modo, si andrà incontro alle esigenze dei genitori, che potranno, così, evitare processi lunghi e macchinosi.