Gragnano, trovato senza vita un 82enne: era scomparso da dieci giorni

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Si sono concluse tragicamente le ricerche di Gerardo Del Sorbo, l’82enne originario di Gragnano di cui si erano perse le tracce lo scorso 26 ottobre. Il corpo senza vita dell’anziano è stato ritrovato questa mattina in una zona impervia della Foresta Umbra, nel territorio di Vico del Gargano, in provincia di Foggia.

L’uomo si era addentrato nella vegetazione per una battuta di ricerca di funghi, una delle sue grandi passioni, senza fare più ritorno.

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Dieci giorni di ricerche senza sosta

Subito dopo l’allarme per il mancato rientro, la Prefettura di Foggia aveva attivato un articolato piano di ricerche, che ha visto impegnati per dieci giorni Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Protezione Civile e volontari locali. Le operazioni si erano concentrate nelle zone boschive e nei tratti più difficili da raggiungere della Foresta Umbra, nella speranza di ritrovare l’anziano ancora in vita.

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La drammatica scoperta tra i rovi di un dirupo

La svolta è arrivata nelle prime ore della giornata grazie a un altro cercatore di funghi che stava perlustrando l’area. L’uomo ha individuato prima il cesto con i funghi, abbandonato poco distante, e successivamente il corpo dell’82enne, tra i rovi di un dirupo scosceso. Gerardo Del Sorbo aveva ancora il cellulare in tasca.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ai rilievi necessari.

L’ipotesi di un malore improvviso

Secondo i primi accertamenti medico-legali, il decesso potrebbe essere stato provocato da un malore improvviso, che non avrebbe lasciato all’anziano il tempo di chiedere aiuto. La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per il completamento degli accertamenti, prima del rientro a Gragnano, dove la comunità attende di poter rivolgere l’ultimo saluto all’82enne.