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Massa Lubrense, nasconde in casa una e-bike rubata: denunciato 35enne
L'uomo era già agli arresti domiciliari per un furto analogo
I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sorrento hanno denunciato per furto aggravato un 35enne di Massa Lubrense, già sottoposto agli arresti domiciliari per un episodio analogo.
Durante un controllo nell'abitazione dell'uomo, i militari hanno rinvenuto una bicicletta elettrica risultata rubata.
La e-bike è stata restituita al legittimo proprietario, mentre per il 35enne è scattata la denuncia per furto aggravato.
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