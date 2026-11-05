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Massa Lubrense, nasconde in casa una e-bike rubata: denunciato 35enne

Redazione Massa Lubrense · 1 min di lettura
Massa Lubrense, nasconde in casa una e-bike rubata: denunciato 35enne

L'uomo era già agli arresti domiciliari per un furto analogo

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I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sorrento hanno denunciato per furto aggravato un 35enne di Massa Lubrense, già sottoposto agli arresti domiciliari per un episodio analogo.

Durante un controllo nell'abitazione dell'uomo, i militari hanno rinvenuto una bicicletta elettrica risultata rubata.

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La e-bike è stata restituita al legittimo proprietario, mentre per il 35enne è scattata la denuncia per furto aggravato.

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