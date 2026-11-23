Un incontro per riflettere sulle relazioni tra i giovani, sul rispetto delle differenze e sul ruolo educativo di scuola e università.

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Giovedì 26 novembre, alle ore 16.30, Villa Fernandes a Portici ospiterà la presentazione del libro “Sessualità e genere, a scuola e in università”, scritto da Caterina Arcidiacono e Francesca Margherita De Falco, pubblicato da FrancoAngeli.

L'incontro, organizzato dall'Unione Donne in Italia (UDI) e dalla Rete Associativa “Verso il 25 Aprile”, si svolgerà nella sede di via Diaz 144 e offrirà un'occasione di confronto sui temi dell'identità, delle relazioni, del rispetto reciproco e del benessere delle nuove generazioni.

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Il libro: dare voce agli studenti e promuovere il rispetto

Il volume nasce con l'obiettivo di affermare il diritto di ragazze e ragazzi a stare bene a scuola, proponendo un insieme di buone pratiche che, attraverso immagini, parole e narrazioni, danno voce alla popolazione studentesca.

Un percorso che consente anche a genitori e insegnanti di comprendere meglio il significato che le nuove generazioni attribuiscono alle proprie esperienze, ai rapporti interpersonali e ai legami affettivi.

Frutto dell'attività laboratoriale di un ampio gruppo di studenti e docenti di psicologia, il libro descrive metodologie di intervento e strumenti didattici finalizzati ad accompagnare i giovani nella costruzione della propria identità.

Particolare attenzione viene riservata alla promozione di ambienti educativi fondati sul riconoscimento reciproco, sulla prevenzione delle prevaricazioni e sul contrasto alla solitudine.

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L'intento delle autrici non è proporre modelli rigidi o prescrizioni relazionali, ma favorire il dialogo, l'accoglienza delle differenze e la comprensione dei disagi giovanili, offrendo strumenti utili a studenti, famiglie e docenti.

Gli interventi e gli ospiti della presentazione

A dialogare con le autrici saranno Gabriella Ferrari Bravo, psicologa e presidente di Ape Psy-com; Elisabetta Riccardi, del Centro Antiviolenza “Le Kassandre”; Valeria Valente, senatrice della Repubblica; e Claudio Teodonno, sindaco di Portici.

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A coordinare e moderare l'incontro sarà la giornalista Ileana Bonadies.

La presentazione rappresenterà un momento di approfondimento sulle sfide educative contemporanee e sull'importanza di costruire contesti scolastici e universitari capaci di valorizzare le individualità e prevenire discriminazioni e comportamenti prevaricatori.

Le autrici: Caterina Arcidiacono e Francesca Margherita De Falco

Caterina Arcidiacono è professoressa di Psicologia di Comunità, psicologa e psicologa-analista junghiana. Nel 1990 ha organizzato in Italia la prima conferenza dedicata al genere nella psicoanalisi e nella psicologia.

È stata responsabile del Centro per le famiglie del Comune di Napoli e dell'ASL Napoli 1 e ha coordinato progetti europei per il contrasto alla violenza di genere. Attualmente ricopre l'incarico di consigliera di fiducia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, occupandosi di molestie sessuali, violenza di genere e mobbing.

Francesca Margherita De Falco è psicologa e dottoranda in Psicologia, Pedagogia, Linguistica e Studi di Genere all'Università Federico II.

Svolge attività di ricerca e conduce gruppi e percorsi partecipativi nell'ambito del progetto PRO-BEN del Ministero dell'Università e di iniziative FAMI e Horizon.

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Fa parte del gruppo di lavoro “Psicologia e benessere delle persone LGBTQIA+” dell'Ordine degli Psicologi della Campania.

Ha ricevuto importanti riconoscimenti per i suoi contributi alla ricerca psicologica, tra cui l'ECPA Master Thesis Award 2025 e l'EFPA Undergraduate Research Prize 2023.

Appuntamento giovedì 26 novembre a Villa Fernandes

La presentazione si terrà giovedì 26 novembre 2026, alle ore 16.30, presso Villa Fernandes, in via Diaz 144 a Portici.

Un'occasione per approfondire il ruolo della scuola e dell'università nella costruzione di relazioni positive e nella promozione del benessere psicologico e sociale delle nuove generazioni.