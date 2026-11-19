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A Ercolano sabato 21 novembre, dalle 9:30 alle 13:30, è in programma “Ercolano sacra, ipogea e monumentale”, un itinerario guidato tra chiese e sotterranei del centro storico, lungo la via delle “pezze” e tra i banchi del mercato Resina.

Un viaggio tra la storia, l’arte e le tradizioni, alla scoperta di luoghi e testimonianze che raccontano l’identità del territorio vesuviano. Alla fine della visita è previsto un pranzo-degustazione presso il ristorante Tubba Catubba, per completare al meglio l’esperienza attraverso i sapori del territorio.

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Cosa prevede il progetto

L’appuntamento rientra nel progetto “Le stagioni della Campania: dal mare al Vesuvio”, un’iniziativa che punta a mettere in rete cultura, natura ed enogastronomia attraverso percorsi ed esperienze tra Torre del Greco, Ercolano e Trecase.

Il progetto è promosso nell’ambito dell’omonimo avviso pubblico della Direzione generale politiche culturali e turismo della Regione Campania, con l’impegno dei tre Comuni coinvolti (Torre del Greco come ente capofila).

A curare gli undici appuntamenti in calendario è l’associazione “Vesuvio natura da esplorare”, che propone visite guidate ed escursioni tra sentieri del parco nazionale del Vesuvio, ipogei, chiese storiche, ville del Miglio d’oro, siti di archeologia costiera e cantine del Lacryma Christi. Ogni esperienza è accompagnata da guide abilitate e si conclude con una degustazione di prodotti locali.

Tutte le iniziative sono gratuite poiché il finanziamento regionale copre integralmente visite guidate, degustazioni, ingressi, navette e trasferimenti.

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Come poter partecipare

Pre prendere parte a questi eventi sarà necessario prenotarsi sul sito www.vesuvionatura.it, nella sezione “Le stagioni delle Campania” e ogni prenotazione consente di riservare un massimo di quattro posti.

In caso di non partecipazione, gli organizzatori invitano a cancellare la prenotazione, dando la possibilità a chi è in lista di attesa.